Bologna'da Palladino etkisi

Bologna'da Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelen Raffaele Palladino, etkisini çabuk gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Serie A'da 4 maçta 1 puan alınmasının ardından Tedesco ile yollarını ayırmış ve göreve Palladino'yu getirmişti.
Bologna, Palladino yönetiminde Serie A'da çıktığı 7 maçta 16 puan topladı ve milli araya 17 puanla 8. sırada gitti.
Palladino dönemine Torino beraberliği ile başlayan Bologna, daha sonra ise sadece sahasında Inter'e kaybetti. Bologna, bu süreçte oynadığı 5 maçı ise kazandı.
Palladino ile Serie A'da Bologna:
Bologna 1-1 Torino
Lecce 1-2 Bologna
Bologna 1-3 Inter
Cagliari 0-2 Bologna
Milan 2-4 Bologna
Bologna 2-1 Monza
Parma 1-2 Bologna
Bologna, Palladino yönetiminde Serie A'da çıktığı 7 maçta 16 puan topladı ve milli araya 17 puanla 8. sırada gitti.
Palladino dönemine Torino beraberliği ile başlayan Bologna, daha sonra ise sadece sahasında Inter'e kaybetti. Bologna, bu süreçte oynadığı 5 maçı ise kazandı.
Palladino ile Serie A'da Bologna:
Bologna 1-1 Torino
Lecce 1-2 Bologna
Bologna 1-3 Inter
Cagliari 0-2 Bologna
Milan 2-4 Bologna
Bologna 2-1 Monza
Parma 1-2 Bologna
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