Giannis, Rivers'ın "basketbol IQ'su düşük" yorumuna yanıt verdi

Miami Heat'in yıldızı Giannis Antetokounmpo, basketbol zekâsını ve liderliğini eleştiren eski antrenörü Doc Rivers'a yanıt vererek mevcut takımına odaklandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 12:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, Rivers'ın 'basketbol IQ'su düşük' yorumuna yanıt verdi
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Miami Heat'in Sacramento Kings'i 114-108 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Giannis Antetokounmpo, eski antrenörü Doc Rivers'ın kendisi hakkındaki eleştirilerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rivers'ın sözleri hatırlatıldığında şaşkınlığını gizleyemeyen Antetokounmpo, şu ifadeleri kullandı:

"Aman Tanrım... Öncelikle o benim koçum değil. Benim koçum, Koç Paul. Ama geçmişte birlikte çalıştığım bir antrenör."

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Bill Simmons'ın podcastinde yapılan açıklamaları ne zaman söylediğini soran iki kez MVP ödüllü yıldız, yorumların birkaç gün öncesine ait olduğunun belirtilmesi üzerine şöyle konuştu:

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Numarası sizde var, değil mi? Var, biliyorum. Gidip neden böyle düşündüğünü ona sormalısınız. Bu onunla ilgili, benimle değil."

"Ben yalnızca takımıma, yapmam gerekenlere, nasıl daha iyi olabileceğime ve takıma nasıl yardım edebileceğime odaklanmalıyım."

Eleştiriler ve kişisel anlaşmazlıklarla başa çıkmaya ilişkin de konuşan Antetokounmpo, kırgınlıkların hedeflerin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı:

"Kırgınlığın ya da küçük hesapların hedeflerinizin ve hayallerinizin önüne geçmesine asla izin vermeyin. Bütün sporculara söylüyorum, buna izin vermeyin. Bu çılgınlık."

Yıldız oyuncu, "Ama neden bunları söylediğini bana değil, ona sormalısınız" diyerek konuyu kapattı.

RIVERS NELER SÖYLEMİŞTİ?

Doc Rivers, Antetokounmpo'nun potaya yönelen yüksek tempolu oyun tarzı ve bazı pozisyonları zorlama eğilimi nedeniyle çalışılması kolay bir oyuncu olmadığını savunmuştu:

"Kolay değil. İnanılmaz bir tempoyla sürekli potaya gidiyor. Gerçekten zor bir oyuncu."

Antetokounmpo'nun pas becerisine rağmen oyun okuma konusunda aynı seviyede olmadığını öne süren Rivers, "Harika bir pas yeteneği var ama aynı zamanda çok yüksek bir basketbol zekâsına sahip değil" ifadelerini kullanmıştı.

Eski antrenörü, yıldız oyuncunun hücumları uygulama biçimini geliştirmesi ve oyun tarzının takım arkadaşlarını nasıl etkilediğini daha iyi anlaması gerektiğini de söylemişti.

İstikrarlı bir dış şutu bulunmayan elit bir skorerin etrafında hücum kurmanın yarattığı alan paylaşımı sorunlarına değinen Rivers, "Giannis ile oynamayı öğrenmeniz gerekiyor" demişti.

Rivers ayrıca Antetokounmpo'nun topsuzken daha etkili olduğunu savunmuş, onu perde sonrası potaya devrilen bir oyuncu olarak tanımlamış ve savunmadaki mevcut etkisini de sorgulamıştı.

Antetokounmpo, Sacramento karşısında 23'te 14 saha içi isabetiyle 29 sayı, 14 ribaund, üç asist ve iki blok üreterek galibiyetin başrolünde yer aldı.

Derecesini 4-6'ya getiren Miami, salı günü Utah Jazz'e konuk olacak.

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