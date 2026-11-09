Gary Neville: 'Manchester United'da ciddi sorunlar var'

Manchester United, bu sezon yine aradığını bulamıyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Michael Carrick'in ekibi, Premier Lig'de 10 haftada tek galibiyet aldı. Manchester United, 10 hafta sonunda topladığı 8 puanla milli araya küme düşme hattında girdi.
Kulübün efsane isimlerinden biri olan Gary Neville, son oynanan ve 4-4 biten Aston Villa maçının ardından Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi.
Neville, sürekli teknik direktör değiştirmenin kalıcı bir çözüm olmadığını ve kulüpte ciddi sorunlar olduğunu dile getirdi.
Gary Neville'nin Manchester United ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Michael Carrick geçen sezon işini başarılı bir şekilde yaptı, o yüzden şimdi çatlakları kapatıp teknik direktörü yeniden değiştirme zamanı!
Yeni bir teknik direktör geldiğinde herkes birkaç ay boyunca mutlu olur, altı ay sonra ise aynı şey tekrarlanır!
Teknik direktörleri sürekli değiştirip sorunları çözeceğinizi düşünebilirsiniz ancak son 12 yılda 8 teknik direktör durumun böyle olmadığını kanıtladı.
"HİÇBİR FİKİRLERİ YOK!"
Michael Carrick gidebilir, kalabilir... Bilmiyoruz. Kulüp sahiplerinin ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yok.
Bu bir kısır döngü. Amorim, Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick...
Bunların bazıları başarıya ulaşmış dünya çapında teknik direktörler; aralarında kulübü iyi tanıyan ve gelecek vaat eden genç teknik direktörler ve eski oyuncular da var.
Bunların hiçbiri işe yaramadı çünkü yanlış transferler yaparsanız, kulübün tümüne yayılan güçlü bir liderliğiniz yoksa, başarısız olursunuz.
Dünyadaki herhangi bir organizasyon, tepeden tırnağa tutarlı bir liderliğe sahip değilse başarısız olur.
"DAHA ÖNCE HİÇ YAPMAMIŞLAR"
Kulüpte ciddi sorunlar var ve üst düzey pozisyonlarda bulunan bazı kişiler bu işi daha önce hiç yapmamışlar."
Kulübün efsane isimlerinden biri olan Gary Neville, son oynanan ve 4-4 biten Aston Villa maçının ardından Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi.
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Neville, sürekli teknik direktör değiştirmenin kalıcı bir çözüm olmadığını ve kulüpte ciddi sorunlar olduğunu dile getirdi.
Gary Neville'nin Manchester United ile ilgili sözleri şu şekilde:
"Michael Carrick geçen sezon işini başarılı bir şekilde yaptı, o yüzden şimdi çatlakları kapatıp teknik direktörü yeniden değiştirme zamanı!
Yeni bir teknik direktör geldiğinde herkes birkaç ay boyunca mutlu olur, altı ay sonra ise aynı şey tekrarlanır!
Teknik direktörleri sürekli değiştirip sorunları çözeceğinizi düşünebilirsiniz ancak son 12 yılda 8 teknik direktör durumun böyle olmadığını kanıtladı.
"HİÇBİR FİKİRLERİ YOK!"
Michael Carrick gidebilir, kalabilir... Bilmiyoruz. Kulüp sahiplerinin ne yapacakları konusunda hiçbir fikirleri yok.
Bu bir kısır döngü. Amorim, Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick...
Bunların bazıları başarıya ulaşmış dünya çapında teknik direktörler; aralarında kulübü iyi tanıyan ve gelecek vaat eden genç teknik direktörler ve eski oyuncular da var.
Bunların hiçbiri işe yaramadı çünkü yanlış transferler yaparsanız, kulübün tümüne yayılan güçlü bir liderliğiniz yoksa, başarısız olursunuz.
Dünyadaki herhangi bir organizasyon, tepeden tırnağa tutarlı bir liderliğe sahip değilse başarısız olur.
"DAHA ÖNCE HİÇ YAPMAMIŞLAR"
Kulüpte ciddi sorunlar var ve üst düzey pozisyonlarda bulunan bazı kişiler bu işi daha önce hiç yapmamışlar."