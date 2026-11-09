Patrick Dorgu: "Herkes kendini sorgulasın!"

Manchester United forması giyen Patrick Dorgu, kötü bir dönem geçirdiklerini ve herkesin kendini sorgulaması gerektiğini söyledi.

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calendar 09 Kasım 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Patrick Dorgu: 'Herkes kendini sorgulasın!'
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Manchester United forması giyen Patrick Dorgu, ligde Aston Villa ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kötü bir dönemde olduklarını söyleyen Dorgu, "Mutlu değilim, zor bir dönemdeyiz! Bundan kurtulmak için birlikte mücadele etmeliyiz. Beraberlik, kaybetmekten iyidir ama herkes kendisini ve yeterince çaba gösterip göstermediğini sorgulamalı. Teknik direktörümüz ve kulübümüz için mücadele etmeli ve bu durumdan birlikte çıkmalıyız." diye konuştu.

Manchester United, Premier Lig'de ilk 10 haftada topladığı 8 puanla milli araya küme düşme hattında giriyor. Bu duruma değinen Dorgu, "Elbette küme düşme hattında yer almak canımızı yakıyor ama önümüzde hala çok maç var ve milli takım arası bittikten sonra galibiyetlere başlamamız gerekiyor." dedi.



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