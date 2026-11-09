Sacramento Kings ve Oklahoma City Thunder, NBA'deki ikinci sezonunu geçiren Nique Clifford'ın iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Oklahoma City'ye gönderildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kings, anlaşma kapsamında Utah Jazz'in 2028 ve Minnesota Timberwolves'un 2030 ikinci tur draft haklarını aldı.
Clifford, geçen sezon çaylak olarak çıktığı 75 karşılaşmanın 28'ine ilk beşte başlamış; 8.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
Ancak 24 yaşındaki oyuncunun bu sezonki rolü önemli ölçüde daraldı. Clifford, forma giydiği sekiz karşılaşmada maç başına yalnızca 6.3 dakika süre aldı.
Thunder, Clifford'ı 2025 NBA Draftı'nda 24. sıradan seçmiş, ardından draft haklarını 2027 yılına ait korumalı bir ilk tur hakkı karşılığında Sacramento'ya göndermişti. Aslen San Antonio Spurs'e ait olan bu seçim, ilk 16 sıra için koruma taşıyor.
Clifford, çok sayıda sakatlıkla mücadele eden Thunder'da başantrenör Mark Daigneault'a kanat rotasyonunda yeni bir seçenek sunacak.
Sezonun üçüncü maçında fibula kemiği kırılan ve ayak bileği çıkan Jalen Williams'ın, sezonun tamamını olmasa bile büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.
Aynı karşılaşmada omzundaki labrumda yırtık oluşan Cason Wallace da belirsiz bir süre boyunca forma giyemeyecek.
Thunder ayrıca patellar tendonundaki yırtık nedeniyle tedavi gören pivotu Chet Holmgren'den de yeni yıla kadar yararlanamayabilir.
Clifford, geçen sezon çaylak olarak çıktığı 75 karşılaşmanın 28'ine ilk beşte başlamış; 8.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
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Ancak 24 yaşındaki oyuncunun bu sezonki rolü önemli ölçüde daraldı. Clifford, forma giydiği sekiz karşılaşmada maç başına yalnızca 6.3 dakika süre aldı.
Thunder, Clifford'ı 2025 NBA Draftı'nda 24. sıradan seçmiş, ardından draft haklarını 2027 yılına ait korumalı bir ilk tur hakkı karşılığında Sacramento'ya göndermişti. Aslen San Antonio Spurs'e ait olan bu seçim, ilk 16 sıra için koruma taşıyor.
Clifford, çok sayıda sakatlıkla mücadele eden Thunder'da başantrenör Mark Daigneault'a kanat rotasyonunda yeni bir seçenek sunacak.
Sezonun üçüncü maçında fibula kemiği kırılan ve ayak bileği çıkan Jalen Williams'ın, sezonun tamamını olmasa bile büyük bölümünü kaçırması bekleniyor.
Aynı karşılaşmada omzundaki labrumda yırtık oluşan Cason Wallace da belirsiz bir süre boyunca forma giyemeyecek.
Thunder ayrıca patellar tendonundaki yırtık nedeniyle tedavi gören pivotu Chet Holmgren'den de yeni yıla kadar yararlanamayabilir.