Golden State Warriors, NBA'deki ikinci sezonunu geçiren Will Richard'ın sol başparmağındaki ulnar kollateral bağda yırtık bulunduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Pazar günü sakatlık raporuna eklenen Richard'ın, pazartesi günü Chase Center'da New Orleans Pelicans'a karşı oynanacak karşılaşmada görev yapamayacağı belirtildi.
Warriors'ın pazar günü antrenmanı ve basın toplantısı bulunmadığı için oyuncunun tedavi planı ve sahalara dönüş takvimine ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
Sezona üç mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste yedi galibiyet alan Golden State'te Richard, hem ilk beşte hem de kenardan gelerek önemli dakikalar alıyordu. Genç guard, geçen hafta Phoenix Suns ve Miami Heat karşılaşmalarına ilk beşte başlamıştı.
Stephen Curry de takımın toparlanmasında oyuncuların rollerini benimsemesinin etkili olduğunu söylerken Richard'ın savunmadaki katkısını özellikle övmüştü.
Pazartesi günü Phoenix karşısında alınan 116-113'lük galibiyetin ardından konuşan Curry, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Herkes katkı veriyor. Will Richard'ı da buna ekleyin. Son üç maçtır savunmadaki enerjimizi gerçekten yukarı çekti. Savunmada rakiplerine rahat vermiyor."
Geçen yıl Florida'yı ulusal şampiyonluğa taşıdıktan sonra draftın ikinci turunda seçilen 23 yaşındaki Richard, bu sezon 5.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı.
Genç oyuncu, yüzde 47.5 saha içi ve yüzde 42.9 üçlük isabetiyle oynuyor.
Sacramento Kings oyuncusu Keegan Murray de geçen sezonun başında aynı sakatlığı yaşamış, ameliyat olduktan sonra ilk 15 karşılaşmayı kaçırmıştı.
Warriors'ın pazar günü antrenmanı ve basın toplantısı bulunmadığı için oyuncunun tedavi planı ve sahalara dönüş takvimine ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.
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Sezona üç mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste yedi galibiyet alan Golden State'te Richard, hem ilk beşte hem de kenardan gelerek önemli dakikalar alıyordu. Genç guard, geçen hafta Phoenix Suns ve Miami Heat karşılaşmalarına ilk beşte başlamıştı.
Stephen Curry de takımın toparlanmasında oyuncuların rollerini benimsemesinin etkili olduğunu söylerken Richard'ın savunmadaki katkısını özellikle övmüştü.
Pazartesi günü Phoenix karşısında alınan 116-113'lük galibiyetin ardından konuşan Curry, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Herkes katkı veriyor. Will Richard'ı da buna ekleyin. Son üç maçtır savunmadaki enerjimizi gerçekten yukarı çekti. Savunmada rakiplerine rahat vermiyor."
Geçen yıl Florida'yı ulusal şampiyonluğa taşıdıktan sonra draftın ikinci turunda seçilen 23 yaşındaki Richard, bu sezon 5.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı.
Genç oyuncu, yüzde 47.5 saha içi ve yüzde 42.9 üçlük isabetiyle oynuyor.
Sacramento Kings oyuncusu Keegan Murray de geçen sezonun başında aynı sakatlığı yaşamış, ameliyat olduktan sonra ilk 15 karşılaşmayı kaçırmıştı.