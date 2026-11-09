Vitor Pereira'ya Premier Lig'den sürpriz talip!

Crystal Palace'da teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrılması beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.

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calendar 09 Kasım 2026 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vitor Pereira'ya Premier Lig'den sürpriz talip!
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İngiltere Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin son sırasına gerileyen Crystal Palace'da teknik direktör değişikliği gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başında Oliver Glasner'in yerine göreve getirilen Pierre Sage ile yolların ayrılmasının beklendiği belirtilirken, İngiliz ekibinin yeni teknik direktör adayları da ortaya çıktı.

PIERRE SAGE İLE YOLLAR AYRILIYOR

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The Athletic'te yer alan habere göre Crystal Palace yönetiminin, Liverpool karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Pierre Sage ile yollarını ayırması bekleniyor.

Bu sezon takımın başında 16 maça çıkan Fransız teknik adamın geleceği, özellikle son haftalardaki sonuçların ardından tartışma konusu oldu. Brighton karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Premier Lig'deki Newcastle United karşılaşmalarında Sage'ın takımın başında kalmasının istendiği aktarıldı.

Ancak savunmada yaşanan problemler ve birbirine benzeyen gol yeme şekillerinin teknik heyete yönelik endişeleri artırdığı kaydedildi. Crystal Palace, söz konusu karşılaşmaların ardından Hoffenheim ile berabere kalırken Liverpool'a ise mağlup oldu.

VITOR PEREIRA DA ADAYLAR ARASINDA

Pierre Sage'ın yerine düşünülen isimler arasında Thomas Frank, Sean Dyche, Vitor Pereira ve Tony Popovic'in bulunduğu belirtildi. Coventry City'yi çalıştıran Frank Lampard'ın da kulüp tarafından beğenilen teknik direktörlerden biri olduğu ifade edildi.

İngiliz basınındaki haberlerde Thomas Frank'in adaylar arasında öne çıktığı aktarılırken, Vitor Pereira'nın da Crystal Palace'ın listesinde yer alması dikkat çekti.

ÜÇ HAFTA ÖNCE İSTANBUL'DAYDI

Vitor Pereira, yaklaşık üç hafta önce Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği mücadele için İstanbul'da bulunmuştu. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda da Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığını dile getirmişti.

Pereira, yeniden İngiltere'de görev alabileceğini ancak şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takımda çalışmak istediğini belirtmişti. Crystal Palace'ın teknik direktör arayışında Pereira'nın adaylar arasında yer alması, deneyimli çalıştırıcının İngiltere'ye dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

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