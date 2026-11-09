Fenerbahçe'de fikstür bir avantaj mı?

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi ve Çorum FK maçında alınan farklı galibiyetle birlikte ligin ilk yarısındaki kalan fikstürde çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Çorum FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, ligin ilk yarısında daha önce Emre Belözoğlu'nun bu sezon karşılaştığı rakiplerle oynayacak. İşte o fikstür...
Çorum 0-5 Fenerbahçe
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa döneminde de Çorum FK deplasmanında 1-0'lık skorla kazanmıştı. Çorum'da o dönem teknik direktörlük görevinde Uğur Uçar yer alıyordu.
Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde de Başakşehir ile karşılaşmış ve maç 1-1 sona ermişti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Belözoğlu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor'a rakip olmuş ve maç 1-1 sona ermişti. Trabzonspor'da o dönem teknik direktör Fatih Tekke görev yapıyordu.
16. HAFTADA RAKİP KASIMPAŞA
Fenerbahçe, ligin 16. haftasında ise Emre Belözoğlu'nun bu sezon ilk 10 haftada görev yaptığı Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, ilk yarının son haftasında ise Amedspor'u ağırlayacak. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa döneminde Amedspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'NİN AVANTAJLARI
Fenerbahçe'de ilk yarıda kalan bu fikstür özellikle rakip analizi açısından avantaj olarak görülüyor.
Fenerbahçe'de; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Ederson ve Nelson Semedo gibi takımın as oyuncuları, milli takımlarına gitmeyecek.
Emre Belözoğlu, milli arada takımın büyük bir bölümü ile çalışma ve kendi fikirlerini aşılama fırsatı bulacak. Fenerbahçe'de genç teknik adam için bu da bir avantaj olarak ön plana çıkıyor.
Çorum FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, ligin ilk yarısında daha önce Emre Belözoğlu'nun bu sezon karşılaştığı rakiplerle oynayacak. İşte o fikstür...
Çorum 0-5 Fenerbahçe
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa döneminde de Çorum FK deplasmanında 1-0'lık skorla kazanmıştı. Çorum'da o dönem teknik direktörlük görevinde Uğur Uçar yer alıyordu.
Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemde de Başakşehir ile karşılaşmış ve maç 1-1 sona ermişti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin 15. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Belözoğlu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor'a rakip olmuş ve maç 1-1 sona ermişti. Trabzonspor'da o dönem teknik direktör Fatih Tekke görev yapıyordu.
16. HAFTADA RAKİP KASIMPAŞA
Fenerbahçe, ligin 16. haftasında ise Emre Belözoğlu'nun bu sezon ilk 10 haftada görev yaptığı Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, ilk yarının son haftasında ise Amedspor'u ağırlayacak. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa döneminde Amedspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'NİN AVANTAJLARI
Fenerbahçe'de ilk yarıda kalan bu fikstür özellikle rakip analizi açısından avantaj olarak görülüyor.
Fenerbahçe'de; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Ederson ve Nelson Semedo gibi takımın as oyuncuları, milli takımlarına gitmeyecek.
Emre Belözoğlu, milli arada takımın büyük bir bölümü ile çalışma ve kendi fikirlerini aşılama fırsatı bulacak. Fenerbahçe'de genç teknik adam için bu da bir avantaj olarak ön plana çıkıyor.