Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor!

2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak mücadelelerin ardından rakiplerini eleyen 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor!
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2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları 10 Kasım Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, çeyrek final etabında 10 Kasım Salı Ziraat Bankkart ile On Hotels Alanya Belediyespor, saat 16.30'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Aynı salonda saat 19.30'da ise Spor Toto ile Akedaş Onikişubat Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak iki maçla tamamlanacak. Halkbank ile Fenerbahçe Medicana arasındaki maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak.

Günün diğer maçında ise saat 19.00'da Galatasaray Madeş Mobilya ile Gebze Belediyespor, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final etabında rakiplerini mağlup eden 4 takım, Dörtlü Final'e yükselecek.



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