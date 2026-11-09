Hull City'de Belloumi için hedef Brighton maçı

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, sakatlığı bulunan Muhammed Belloumi'nin milli arada takımda kalacağını ve 24 yaşındaki futbolcuyu ara sonrası Brighton maçına yetiştirmek istediklerini söyledi.

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calendar 09 Kasım 2026 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'de Belloumi için hedef Brighton maçı
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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, sakatlığı bulunan ve Arsenal maçında forma giymeyen Muhammed Belloumi ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jakirovic, 24 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sakatlığı nedeniyle milli arada takımda kalacağını söyledi. Sergej Jakirovic ayrıca, Belloumi'yi milli ara sonrasında oynanacak Brighton karşılaşmasına yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Sergej Jakirovic, "Belloumi, Ipswich Town maçından bu yana antrenmana çıkmadı. Perşembe günü idmana çıkmayı denedi ancak kendini iyi hissetmedi. Birlikte aldığımız karar Arsenal maçında oynamaması oldu. Belloumi, sakatlığı nedeniyle milli arada takımda kalacak. Bu süreyi onun iyi bir şekilde iyileşmesine yardımcı olmak için kullanacağız ve ara sonrası Brighton maçına hazır olmasını sağlayacağız." dedi.

Hull City'de bu sezon 10 maçta süre bulan Belloumi, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



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