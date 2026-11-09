Türk Telekom, Romanya deplasmanında galibiyet peşinde

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında 10 Kasım Salı günü deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Kupanın 6. haftasında sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.
Aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, Romanya temsilcisiyle daha önceki 4 karşılaşmasının 2'sinde galip geldi.
Kupanın 6. haftasında sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.
Aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, Romanya temsilcisiyle daha önceki 4 karşılaşmasının 2'sinde galip geldi.
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