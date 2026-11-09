Türk Telekom, Romanya deplasmanında galibiyet peşinde

Avrupa Kupası B Grubu'nun 7. haftasında Türk Telekom, 10 Kasım Salı günü deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek. İki takım da grupta 2 galibiyete sahip.

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calendar 09 Kasım 2026 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Romanya deplasmanında galibiyet peşinde
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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında 10 Kasım Salı günü deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kupanın 6. haftasında sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.

Aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, Romanya temsilcisiyle daha önceki 4 karşılaşmasının 2'sinde galip geldi.



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