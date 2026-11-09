Detroit Pistons'ın 22 yaşındaki pivotu Jalen Duren, arka adale sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Duren, sezonun ikinci karşılaşmasında, 23 Ekim'de Miami Heat karşısında alınan 128-111'lik galibiyet sırasında sakatlanmıştı.
O tarihten bu yana altı maç kaçıran genç pivotun, en az altı karşılaşmada daha görev yapamaması bekleniyor. Pistons, bununla birlikte Duren'ın basketbol çalışmalarına tam katılım için onay aldığını belirtti.
Sezon öncesinde beş yıllık, 200 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atan Duren, geçen normal sezonda önemli bir çıkış yaparak 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
All-Star pivotun performansı playofflarda ise gerilemiş; 14 karşılaşmadaki ortalamaları 10.2 sayı ve 8.5 ribaund olmuştu.
O tarihten bu yana altı maç kaçıran genç pivotun, en az altı karşılaşmada daha görev yapamaması bekleniyor. Pistons, bununla birlikte Duren'ın basketbol çalışmalarına tam katılım için onay aldığını belirtti.
Sezon öncesinde beş yıllık, 200 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atan Duren, geçen normal sezonda önemli bir çıkış yaparak 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
All-Star pivotun performansı playofflarda ise gerilemiş; 14 karşılaşmadaki ortalamaları 10.2 sayı ve 8.5 ribaund olmuştu.
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