Jalen Duren'ın dönüşü en az iki hafta daha ertelendi

Detroit Pistons, arka adale sakatlığı bulunan All-Star pivotu Jalen Duren'ın en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jalen Duren'ın dönüşü en az iki hafta daha ertelendi
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Detroit Pistons'ın 22 yaşındaki pivotu Jalen Duren, arka adale sakatlığı nedeniyle en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Duren, sezonun ikinci karşılaşmasında, 23 Ekim'de Miami Heat karşısında alınan 128-111'lik galibiyet sırasında sakatlanmıştı.

O tarihten bu yana altı maç kaçıran genç pivotun, en az altı karşılaşmada daha görev yapamaması bekleniyor. Pistons, bununla birlikte Duren'ın basketbol çalışmalarına tam katılım için onay aldığını belirtti.

Sezon öncesinde beş yıllık, 200 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atan Duren, geçen normal sezonda önemli bir çıkış yaparak 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

All-Star pivotun performansı playofflarda ise gerilemiş; 14 karşılaşmadaki ortalamaları 10.2 sayı ve 8.5 ribaund olmuştu.



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