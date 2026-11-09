Yusuf Demir, 5 yıl sonra geri döndü!

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, yaklaşık beş yıllık aranın ardından yeniden Avusturya Milli Takımı'na davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başından bu yana Rapid Wien'de sergilediği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ralf Rangnick'in UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlediği kadroya dahil edildi.
Son olarak Kasım 2021'de millî takıma çağrılan Demir, böylece uzun bir aranın ardından yeniden Avusturya formasını giyme fırsatı yakaladı.
Avusturya Futbol Federasyonu'nun (ÖFB) duyurusuna göre Ralf Rangnick, sakatlıklar nedeniyle millî takım kadrosunda iki değişikliğe gitti. Borussia Dortmund forması giyen Carney Chukwuemeka'nın uyluk kasından sakatlanması üzerine Yusuf Demir kadroya dahil edildi. Baldırındaki sorunn edeniyle kadrodan çıkarılan Werder Bremenli Marco Grüll'ün yerine ise Union Saint-Gilloise forması giyen Raul Florucz davet edildi.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Şubat 2026'da Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, Avusturya ekibinde yeniden düzenli forma şansı buldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 15 gol katkısına ulaşan genç futbolcu, Bundesliga'da ise 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti. Rapid Wien ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
4 MAÇA ÇIKTI
Avusturya Milli Takımı'nda bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıkan Yusuf Demir, henüz gol sevinci yaşayamadı. Genç futbolcu, Avusturya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İrlanda ve 17 Kasım'da İsrail ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alabilecek.
Son olarak Kasım 2021'de millî takıma çağrılan Demir, böylece uzun bir aranın ardından yeniden Avusturya formasını giyme fırsatı yakaladı.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Avusturya Futbol Federasyonu'nun (ÖFB) duyurusuna göre Ralf Rangnick, sakatlıklar nedeniyle millî takım kadrosunda iki değişikliğe gitti. Borussia Dortmund forması giyen Carney Chukwuemeka'nın uyluk kasından sakatlanması üzerine Yusuf Demir kadroya dahil edildi. Baldırındaki sorunn edeniyle kadrodan çıkarılan Werder Bremenli Marco Grüll'ün yerine ise Union Saint-Gilloise forması giyen Raul Florucz davet edildi.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Şubat 2026'da Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir, Avusturya ekibinde yeniden düzenli forma şansı buldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 15 gol katkısına ulaşan genç futbolcu, Bundesliga'da ise 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti. Rapid Wien ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
4 MAÇA ÇIKTI
Avusturya Milli Takımı'nda bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıkan Yusuf Demir, henüz gol sevinci yaşayamadı. Genç futbolcu, Avusturya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İrlanda ve 17 Kasım'da İsrail ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alabilecek.