Fenerbahçe'den Francesco Totti açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'nin sarı-lacivertli kulübün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki iddialara ilişkin resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bugün Sözcü gazetesinde "Fenerbahçe'nin Futbol Aklı" başlığıyla yayımlanan ve farklı mecralarda da gündeme taşınan haberleri yalanlayan sarı-lacivertliler, iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'nin Fenerbahçe'de görev alacağı yönündeki haberler gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı.
8 Kasım Pazar günü İstanbul'a gelen Totti'nin, Fenerbahçe'nin kurmayları tarafından karşılandığı ve kulüpte futbol yapılanmasında görev alacağı öne sürülmüştü.
Haberde ayrıca Başkan Aziz Yıldırım'ın milli ara ve devre arasında kapsamlı bir yapılanma operasyonu gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.
"GERÇEKLERLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"
Fenerbahçe'nin resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde 'Fenerbahçe'nin Futbol Aklı' başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'nin Fenerbahçe'de görev alacağı yönündeki haberler gündem olmuştu. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı.
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8 Kasım Pazar günü İstanbul'a gelen Totti'nin, Fenerbahçe'nin kurmayları tarafından karşılandığı ve kulüpte futbol yapılanmasında görev alacağı öne sürülmüştü.
Haberde ayrıca Başkan Aziz Yıldırım'ın milli ara ve devre arasında kapsamlı bir yapılanma operasyonu gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti.
"GERÇEKLERLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"
Fenerbahçe'nin resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde 'Fenerbahçe'nin Futbol Aklı' başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Fenerbahçe: "Francesco Totti'nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."
— Sporx (@sporx) November 9, 2026