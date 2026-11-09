Real Oviedo'da Raul sesleri!

İspanya LaLiga2 ekiplerinden Real Oviedo'da teknik direktör Julian Calero'nun geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi günü Cadiz deplasmanında alınan galibiyet, tecrübeli çalıştırıcıya bir süreliğine nefes aldırsa da kulüp yönetiminin güvenini henüz tam anlamıyla kazanamadı.
Marca'nın haberine göre, Kral Kupası'nda Numancia karşısında alınan mağlubiyet ve Las Palmas maçında sergilenen futbol, Calero üzerindeki baskıyı artırdı. Yönetimin, kadro kalitesinin sahaya daha iyi yansıtılmasını beklediği ve takımın mevcut performansından memnun olmadığı belirtildi.
RAUL GÜNDEME GELDİ
Julian Calero ile yolların ayrılması halinde Real Oviedo'nun teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimlerden biri Raul Gonzalez oldu.
Real Madrid'in efsane futbolcularından Raul'ün futbol anlayışı, kişiliği ve kariyerinin yönetim tarafından olumlu karşılandığı öne sürüldü. İspanyol teknik adamın kulüple doğrudan bir bağlantısı da bulunuyor. Raul'ün oğlu, Real Oviedo'nun rezerv takımı Vetusta'da forma giyiyor.
REAL MADRID CASTILLA'YI ÇALIŞTIRDI
Raul Gonzalez, 2019-2025 yılları arasında Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlüğünü üstlendi. İspanyol futbolunun önemli isimlerinden biri olan Raul'ün, Calero ile yolların ayrılması durumunda vakit kaybetmeden göreve getirilebileceği iddia edildi.
Ancak Real Oviedo yönetimi henüz Julian Calero'nun geleceğiyle ilgili kesin kararını vermiş değil. Cadiz galibiyeti deneyimli teknik adama zaman kazandırırken, önümüzdeki süreçte alınacak sonuçlar belirleyici olacak.
Marca'nın haberine göre, Kral Kupası'nda Numancia karşısında alınan mağlubiyet ve Las Palmas maçında sergilenen futbol, Calero üzerindeki baskıyı artırdı. Yönetimin, kadro kalitesinin sahaya daha iyi yansıtılmasını beklediği ve takımın mevcut performansından memnun olmadığı belirtildi.
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RAUL GÜNDEME GELDİ
Julian Calero ile yolların ayrılması halinde Real Oviedo'nun teknik direktörlük koltuğu için gündeme gelen isimlerden biri Raul Gonzalez oldu.
Real Madrid'in efsane futbolcularından Raul'ün futbol anlayışı, kişiliği ve kariyerinin yönetim tarafından olumlu karşılandığı öne sürüldü. İspanyol teknik adamın kulüple doğrudan bir bağlantısı da bulunuyor. Raul'ün oğlu, Real Oviedo'nun rezerv takımı Vetusta'da forma giyiyor.
REAL MADRID CASTILLA'YI ÇALIŞTIRDI
Raul Gonzalez, 2019-2025 yılları arasında Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlüğünü üstlendi. İspanyol futbolunun önemli isimlerinden biri olan Raul'ün, Calero ile yolların ayrılması durumunda vakit kaybetmeden göreve getirilebileceği iddia edildi.
Ancak Real Oviedo yönetimi henüz Julian Calero'nun geleceğiyle ilgili kesin kararını vermiş değil. Cadiz galibiyeti deneyimli teknik adama zaman kazandırırken, önümüzdeki süreçte alınacak sonuçlar belirleyici olacak.