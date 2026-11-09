Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ligde Como ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni sözleşme konusuyla birlikte geleceği de büyük bir merak konusu olan milli futbolcu, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"HERKES SAKİN OLSUN"
Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." yanıtını verdi.
SEZON PERFORMANSI
Inter forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.
"HERKES SAKİN OLSUN"
Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." yanıtını verdi.
SEZON PERFORMANSI
Inter forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.