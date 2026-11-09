Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme ve geleceği için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Kasım 2026 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ligde Como ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni sözleşme konusuyla birlikte geleceği de büyük bir merak konusu olan milli futbolcu, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

"HERKES SAKİN OLSUN"

Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında bu sezon 13 maçta süre bulan 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.  





SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.