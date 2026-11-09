Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın sona ermesinin ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Açıklanan oranlarda Galatasaray 1.57 ile ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıları 4.30'luk oranla Trabzonspor takip etti. Beşiktaş'ın oranı 6.60, Fenerbahçe'nin oranı ise 7.20 olarak belirlendi.
Amed Sportif Faaliyetler 16.00'lık oranla listede yer alırken Kasımpaşa'nın oranı 100.00 oldu.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Galatasaray: 1.57
Trabzonspor: 4.30
Beşiktaş: 6.60
Fenerbahçe: 7.20
Amed Sportif Faaliyetler: 16.00
Kasımpaşa: 100.00
Başakşehir: 200.00
Kocaelispor: 200.00
Göztepe: 500.00
Çorum FK: 700.00
Erzurumspor FK: 700.00
Rizespor: 700.00
Alanyaspor: 1000.00
Gençlerbirliği: 1000.00
Konyaspor: 1000.00
Gaziantep FK: 2000.00
Samsunspor: 2000.00
Eyüpspor: 4000.00
Amed Sportif Faaliyetler 16.00'lık oranla listede yer alırken Kasımpaşa'nın oranı 100.00 oldu.
İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Galatasaray: 1.57
Trabzonspor: 4.30
Beşiktaş: 6.60
Fenerbahçe: 7.20
Amed Sportif Faaliyetler: 16.00
Kasımpaşa: 100.00
Başakşehir: 200.00
Kocaelispor: 200.00
Göztepe: 500.00
Çorum FK: 700.00
Erzurumspor FK: 700.00
Rizespor: 700.00
Alanyaspor: 1000.00
Gençlerbirliği: 1000.00
Konyaspor: 1000.00
Gaziantep FK: 2000.00
Samsunspor: 2000.00
Eyüpspor: 4000.00
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü