Real Oviedo'da Raul Gonzalez dönemi

İspanya LaLiga2 ekiplerinden Real Oviedo'da teknik direktörlük görevine Raul Gonzalez getirildi. Kulüp, Julian Calero ile yolların ayrılmasının ardından Real Madrid'in efsane futbolcularından Raul ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Oviedo'dan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Böylece daha önce gündeme gelen Raul iddiası gerçeğe dönüştü.
REAL MADRID'DE 15 YILDAN FAZLA FORMA GİYDİ
27 Haziran 1977'de Madrid'de dünyaya gelen Raul, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Real Madrid'de geçirdi. İspanyol futbolunun efsane isimlerinden biri haline gelen Raul, 15 yılı aşkın süre beyaz formayı giydi.
Real Madrid'in ardından Schalke 04, Al-Sadd ve New York Cosmos formalarını da giyen Raul, 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.
REAL MADRID CASTILLA'DA 6 SEZON GÖREV YAPTI
Teknik direktörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Raul, Cadete B ve Juvenil B takımlarını çalıştırdı. 2020 yılında Juvenil A takımının başına geçen İspanyol teknik adam, bu ekiple UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bu başarısının ardından Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlüğüne getirilen Raul, burada altı sezon görev yaptı.
İLK MAÇI GIRONA KARŞISINDA
Real Oviedo'nun yeni teknik direktörü Raul Gonzalez, takımın başındaki ilk maçına cumartesi günü Girona karşısında çıkacak. Mücadele, Carlos Tartiere Stadı'nda oynanacak.
Kulüp açıklamasında, Raul'ün resmi imza törenine kadar basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayacağı da ifade edildi.
REAL MADRID'DE 15 YILDAN FAZLA FORMA GİYDİ
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27 Haziran 1977'de Madrid'de dünyaya gelen Raul, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Real Madrid'de geçirdi. İspanyol futbolunun efsane isimlerinden biri haline gelen Raul, 15 yılı aşkın süre beyaz formayı giydi.
Real Madrid'in ardından Schalke 04, Al-Sadd ve New York Cosmos formalarını da giyen Raul, 2015 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.
REAL MADRID CASTILLA'DA 6 SEZON GÖREV YAPTI
Teknik direktörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Raul, Cadete B ve Juvenil B takımlarını çalıştırdı. 2020 yılında Juvenil A takımının başına geçen İspanyol teknik adam, bu ekiple UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bu başarısının ardından Real Madrid Castilla'nın teknik direktörlüğüne getirilen Raul, burada altı sezon görev yaptı.
İLK MAÇI GIRONA KARŞISINDA
Real Oviedo'nun yeni teknik direktörü Raul Gonzalez, takımın başındaki ilk maçına cumartesi günü Girona karşısında çıkacak. Mücadele, Carlos Tartiere Stadı'nda oynanacak.
Kulüp açıklamasında, Raul'ün resmi imza törenine kadar basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayacağı da ifade edildi.