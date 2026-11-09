Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Newcastle United forması giyen Joe Willock için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılarla ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından TuttomercatoWEB'in haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ocak ayında Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa'yı kadrosunda görmek istiyor.
ITALIANO'NUN İLK TERCİHİ ANGUISSA
Haberde, İtalyan teknik adamın orta sahaya kalite, fiziksel güç ve deneyim kazandıracak bir oyuncu aradığı belirtildi. Bu doğrultuda 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Italiano'nun transfer listesinin ilk sırasında bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde orta saha takviyesi için harekete geçmeye hazırlandığı ve Anguissa'nın bu planlamada önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
NAPOLI İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA
Frank Anguissa'nın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. İtalyan basınındaki haberde, Kamerunlu futbolcuyla Napoli arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ve bu durumun Beşiktaş için fırsat oluşturabileceği kaydedildi.
Anguissa'ya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Serie A'dan ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi bulunduğu belirtildi.
GALATASARAY DETAYI
TuttomercatoWEB'in haberinde Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kadro kalitesi farkına da değinildi. Vincenzo Italiano'nun bu farkı kapatmak ve takımını güçlendirmek amacıyla ocak ayında önemli takviyeler istediği öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların Anguissa transferinde nasıl bir yol izleyeceği ve Napoli ile yapılabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
ITALIANO'NUN İLK TERCİHİ ANGUISSA
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Haberde, İtalyan teknik adamın orta sahaya kalite, fiziksel güç ve deneyim kazandıracak bir oyuncu aradığı belirtildi. Bu doğrultuda 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, Italiano'nun transfer listesinin ilk sırasında bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde orta saha takviyesi için harekete geçmeye hazırlandığı ve Anguissa'nın bu planlamada önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
NAPOLI İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA
Frank Anguissa'nın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. İtalyan basınındaki haberde, Kamerunlu futbolcuyla Napoli arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği ve bu durumun Beşiktaş için fırsat oluşturabileceği kaydedildi.
Anguissa'ya Suudi Arabistan'ın yanı sıra Serie A'dan ve Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi bulunduğu belirtildi.
GALATASARAY DETAYI
TuttomercatoWEB'in haberinde Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kadro kalitesi farkına da değinildi. Vincenzo Italiano'nun bu farkı kapatmak ve takımını güçlendirmek amacıyla ocak ayında önemli takviyeler istediği öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların Anguissa transferinde nasıl bir yol izleyeceği ve Napoli ile yapılabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.