Jose Mourinho, LaLiga'da ayın teknik direktörü!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2026/27 sezonunda LaLiga ekim ayının en iyi teknik direktörü ödülünün sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli teknik adam yönetiminde başarılı bir ay geçiren Madrid ekibi, ekim ayında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak yüzde 100'lük galibiyet oranına ulaştı.
EL CLASICO'DA KRİTİK ZAFER
Real Madrid'in kusursuz geçirdiği ekim ayına El Clasico damga vurdu. Başkent temsilcisinin Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, hem ayın hem de sezonun ilk bölümünün öne çıkan sonuçlarından biri oldu.
Real Madrid, bu karşılaşma öncesinde Villarreal'i 1-0, Sevilla'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Mourinho'nun ekibi, Barcelona galibiyetiyle birlikte ekim ayını kayıpsız tamamladı.
BU SEZON İLK KEZ KAZANDI
Jose Mourinho, bu sezon söz konusu kategoride ilk kez ödüle layık görüldü. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'in başındaki başarılı çalışmaları ve takımının ekim ayı boyunca sergilediği üstün performans sayesinde ödüle uzandı.
Eylül ayında ödülü kazanan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in ardından listenin yeni ismi olan Mourinho, son oylamada Real Sociedad Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Pablo Simeone'yi geride bıraktı.
EL CLASICO'DA KRİTİK ZAFER
Real Madrid'in kusursuz geçirdiği ekim ayına El Clasico damga vurdu. Başkent temsilcisinin Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, hem ayın hem de sezonun ilk bölümünün öne çıkan sonuçlarından biri oldu.
Real Madrid, bu karşılaşma öncesinde Villarreal'i 1-0, Sevilla'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Mourinho'nun ekibi, Barcelona galibiyetiyle birlikte ekim ayını kayıpsız tamamladı.
BU SEZON İLK KEZ KAZANDI
Jose Mourinho, bu sezon söz konusu kategoride ilk kez ödüle layık görüldü. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'in başındaki başarılı çalışmaları ve takımının ekim ayı boyunca sergilediği üstün performans sayesinde ödüle uzandı.
Eylül ayında ödülü kazanan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in ardından listenin yeni ismi olan Mourinho, son oylamada Real Sociedad Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Pablo Simeone'yi geride bıraktı.
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