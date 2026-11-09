Chelsea'de bilgi sızıntısı! Çalışanlara uyarı

Chelsea'de Joao Pedro'nun sakatlığına ilişkin bilgilerin Fantasy Premier League üzerinden sızdırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp çalışanlarına gönderilen e-postada, Fantasy Premier League veya herkese açık diğer oyun platformlarında kulüp içi bilgileri kullanmanın olası sonuçları hatırlatıldı. Bu platformlarda yapılan kadro tercihlerinin, hangi oyuncuların forma giyemeyeceğini ya da sahalara dönmeye yakın olduğunu açığa çıkarabileceği vurgulandı.
TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Uyarı, Chelsea'nin sahasında Tottenham'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde yaşanan bilgi sızıntılarının ardından geldi.
Mücadelede sürpriz şekilde kadroda yer almayan Joao Pedro'nun, daha sonra ön uyluk kasından sakatlandığı ortaya çıktı.
Fantasy Premier League alanında geniş kitlelere ulaşan bazı içerik üreticileri, hücum oyuncusu Morgan Rogers ile birkaç Chelsea çalışanının, Stamford Bridge'deki maç başlamadan önce Pedro'yu Fantasy Premier League kadrolarından çıkardığına ilişkin kanıtlar gördüklerini öne sürdü.
Bu değişikliklerin yapıldığı sırada Chelsea, Brezilyalı futbolcunun sakatlığı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
XABI ALONSO: "HABERİM YOKTU"
Mağlubiyetin ardından BBC Sport'un konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.
İspanyol teknik adam, "Fantasy takım işleriyle ilgilenmiyorum, bu yüzden bundan haberim yoktu." ifadelerini kullandı.
CHELSEA'DE İLK SIZINTI DEĞİL
Chelsea, daha önce de takım içi bilgilerin dışarı sızmasıyla ilgili sorunlar yaşamıştı.
Geçen sezon eski teknik direktör Liam Rosenior'un dört ay süren görev döneminde, Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e elendiği Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin her iki maçı öncesinde de kadro tercihleri basına sızmıştı.
Daha sonra, takımın eski savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın berberinin de müşterisiyle yaptığı konuşmanın ardından Pedro ve Cole Palmer'ın geçen sezon Brighton deplasmanında forma giyemeyeceğini sosyal medyada paylaştığı ortaya çıkmıştı.
EK KISITLAMA BEKLENMİYOR
Chelsea'nin Fantasy Premier League kullanımına yönelik ilave bir kısıtlama getirmesi beklenmiyor.
İngiliz kulübü, son yaşananları münferit bir olay olarak değerlendiriyor ve futbolcularla çalışanların konuya ilişkin farkındalığının artırılmasıyla sorunun yönetilebileceğini düşünüyor.
DİĞER KULÜPLERDE DE BENZER İDDİALAR VAR
Arsenal, Liverpool, Leicester ve Newcastle gibi kulüplerin oyuncularının da Fantasy Premier League kadrolarında takım içi bilgileri açığa çıkarabilecek değişiklikler yaptığına ilişkin çok sayıda örnek gündeme geldi.
BBC Sport da Fantasy Premier League hesaplarını takip eden kişilerin, lig genelindeki kulüplerde forma giyen tanınmış futbolcular ve görev yapan önemli isimlerle bağlantılı olduğuna inandığı hesaplar tespit etti.
GREALISH ÖRNEĞİ GÜNDEM OLMUŞTU
Bu konudaki en dikkat çekici örneklerden biri, Şubat 2021'de yaşanmıştı.
O dönem Aston Villa'da forma giyen Jack Grealish'in, Leicester City karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı maç öncesinde ortaya çıkmıştı.
Leicester'ın o dönemdeki teknik direktörü Brendan Rodgers, daha sonra yaptığı açıklamada, kazandıkları karşılaşma öncesinde Grealish'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı yönündeki söylentilerden haberdar olduğunu söylemişti.
TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİNDE ORTAYA ÇIKTI
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Uyarı, Chelsea'nin sahasında Tottenham'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde yaşanan bilgi sızıntılarının ardından geldi.
Mücadelede sürpriz şekilde kadroda yer almayan Joao Pedro'nun, daha sonra ön uyluk kasından sakatlandığı ortaya çıktı.
Fantasy Premier League alanında geniş kitlelere ulaşan bazı içerik üreticileri, hücum oyuncusu Morgan Rogers ile birkaç Chelsea çalışanının, Stamford Bridge'deki maç başlamadan önce Pedro'yu Fantasy Premier League kadrolarından çıkardığına ilişkin kanıtlar gördüklerini öne sürdü.
Bu değişikliklerin yapıldığı sırada Chelsea, Brezilyalı futbolcunun sakatlığı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
XABI ALONSO: "HABERİM YOKTU"
Mağlubiyetin ardından BBC Sport'un konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananlardan haberdar olmadığını söyledi.
İspanyol teknik adam, "Fantasy takım işleriyle ilgilenmiyorum, bu yüzden bundan haberim yoktu." ifadelerini kullandı.
CHELSEA'DE İLK SIZINTI DEĞİL
Chelsea, daha önce de takım içi bilgilerin dışarı sızmasıyla ilgili sorunlar yaşamıştı.
Geçen sezon eski teknik direktör Liam Rosenior'un dört ay süren görev döneminde, Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e elendiği Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin her iki maçı öncesinde de kadro tercihleri basına sızmıştı.
Daha sonra, takımın eski savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın berberinin de müşterisiyle yaptığı konuşmanın ardından Pedro ve Cole Palmer'ın geçen sezon Brighton deplasmanında forma giyemeyeceğini sosyal medyada paylaştığı ortaya çıkmıştı.
EK KISITLAMA BEKLENMİYOR
Chelsea'nin Fantasy Premier League kullanımına yönelik ilave bir kısıtlama getirmesi beklenmiyor.
İngiliz kulübü, son yaşananları münferit bir olay olarak değerlendiriyor ve futbolcularla çalışanların konuya ilişkin farkındalığının artırılmasıyla sorunun yönetilebileceğini düşünüyor.
DİĞER KULÜPLERDE DE BENZER İDDİALAR VAR
Arsenal, Liverpool, Leicester ve Newcastle gibi kulüplerin oyuncularının da Fantasy Premier League kadrolarında takım içi bilgileri açığa çıkarabilecek değişiklikler yaptığına ilişkin çok sayıda örnek gündeme geldi.
BBC Sport da Fantasy Premier League hesaplarını takip eden kişilerin, lig genelindeki kulüplerde forma giyen tanınmış futbolcular ve görev yapan önemli isimlerle bağlantılı olduğuna inandığı hesaplar tespit etti.
GREALISH ÖRNEĞİ GÜNDEM OLMUŞTU
Bu konudaki en dikkat çekici örneklerden biri, Şubat 2021'de yaşanmıştı.
O dönem Aston Villa'da forma giyen Jack Grealish'in, Leicester City karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı maç öncesinde ortaya çıkmıştı.
Leicester'ın o dönemdeki teknik direktörü Brendan Rodgers, daha sonra yaptığı açıklamada, kazandıkları karşılaşma öncesinde Grealish'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı yönündeki söylentilerden haberdar olduğunu söylemişti.