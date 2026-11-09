FIFA, yılın 11'i açıklandı!

FIFA ve FIFPro tarafından belirlenen yılın 11'i açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 19:15
Haber: Sporx.com
FIFA, yılın 11'i açıklandı!
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen yılın 11'i açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIFA'dan yapılan açıklamaya göre yılın 11'i 75 ülkede forma giyen yaklaşık 26 bin 317 profesyonel futbolcu tarafından belirlendi.

Öte yandan açıklamada yalnızca profesyonel futbolcular tarafından belirlenen tek küresel futbol ödülü olduğuna da dikkat çekildi.

En çok oy alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu ve üç forvet oyuncusu 11'e seçildi. Son kontenjan ise en çok oy alan diğer forvet oyuncusuna verildi.

2026 FIFA Yılın 11'inde şu isimler yer aldı:

Kaleci: David Raya (Arsenal, İspanya)

Savunma: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere), Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Hücum: Erling Haaland (Manchester City, Norveç), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa), Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin), Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)





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