VakıfBank'ta Eylül Yatgın ameliyat oldu

VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.
Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
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