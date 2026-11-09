VakıfBank'ta Eylül Yatgın ameliyat oldu

VakıfBank'ın milli voleybolcusu Eylül Akarçeşme Yatgın ameliyat edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
VakıfBank'ta Eylül Yatgın ameliyat oldu
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VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.



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