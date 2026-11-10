Andre Onana, ligin zirvesinde!

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FotMob verilerine göre; Kamerunlu eldiven, 6,1 engellenen gol değeriyle Süper Lig'de bu kategorinin lideri.
Onana'yı 5,6 ile Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla da ligin en başarılısı. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada.
Onana'yı 5,6 ile Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla da ligin en başarılısı. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada.