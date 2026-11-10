Andre Onana, ligin zirvesinde!

Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, istatistikleriyle ligin zirvesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 11:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Andre Onana, ligin zirvesinde!
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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, hem kurtarış yüzdesi hem de engellenen gol istatistiğinde ligin zirvesinde yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FotMob verilerine göre; Kamerunlu eldiven, 6,1 engellenen gol değeriyle Süper Lig'de bu kategorinin lideri.

Onana'yı 5,6 ile Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat takip ederken, Fenerbahçe kalecisi Ederson 2,9 ile üçüncü sırada. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85,2 kurtarış oranıyla da ligin en başarılısı. Bu kategoride Ederson yüzde 84,6 ile ikinci sırada.  



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