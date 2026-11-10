Trabzonspor'da Reis ile zirveye yükseliş

Trabzonspor, Thomas Reis ile büyük yükselişe geçti. Bordo-mavililer, ligde lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 11:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Reis ile zirveye yükseliş
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Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde uçuşa geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin 5. haftasını 7 puanla 9. sırada tamamlayan Fırtına için tünelin ucunda ışık görünmüyordu. Ancak koltuğa oturan Alman teknik adam, camianın üzerindeki bütün kara bulutları dağıttı.

Altı haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden bordomavililer, puanını 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında yedi basamak birden yükseldi. Karadeniz ekibi, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken lider Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde yer aldı. 



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