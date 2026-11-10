Son 10 Kasım'a kadar özlemle...

İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.
Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz...
Son 10 Kasım'a kadar izinde yürüyeceğiz...
Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz...
Son 10 Kasım'a kadar izinde yürüyeceğiz...
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