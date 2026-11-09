Galatasaray'da ocakta ayrılık ihtimali: Leroy Sane

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky DE'nin haberine göre, tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ocak ayında transfer olması artık ihtimal dışı görülmüyor.
AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ
Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ
Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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