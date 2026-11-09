Galatasaray'da ocakta ayrılık ihtimali: Leroy Sane

Tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi halinde, Leroy Sane'nin Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması artık ihtimal dahilinde bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 22:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ocakta ayrılık ihtimali: Leroy Sane
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Leroy Sane
Leroy Sane
Galatasaray
Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky DE'nin haberine göre, tüm tarafları memnun edecek bir teklif gelmesi durumunda Leroy Sane'nin ocak ayında transfer olması artık ihtimal dışı görülmüyor.

AYRILIK İÇİN TEKLİF BELİRLEYİCİ

Alman futbolcunun olası ayrılığında, hem Galatasaray'ın hem de oyuncunun beklentilerini karşılayacak bir teklifin sunulması belirleyici olacak.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



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