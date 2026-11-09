Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası sert tepki: "Sessiz kalmayacağız!"

Beşiktaş, Karşıyaka karşılaşmasında kulüp başkanı ve bir yöneticinin sporcularına, yedek kulübesine ve hakemlere hakaret ettiğini belirterek Türkiye Basketbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Kasım 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası sert tepki: 'Sessiz kalmayacağız!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka ile oynanan maçın ardından sert bir açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmayı kazanan Karşıyaka'yı tebrik ederken müsabaka sırasında yaşandığını belirttiği olaylara tepki gösterdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımızın bugün Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında, bir kulüp başkanına asla yakışmayan, son derece çirkin ve kabul edilemez davranışlara tanıklık ettik.

Öncelikle sahada galip gelen Karşıyaka'yı tebrik ediyoruz. Ancak sahadaki sonuca saygımız, yaşanan rezalete sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı'nın ve yanındaki yöneticinin müsabaka boyunca yedek kulübemize ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tutumu, özellikle oyuncumuz Metecan Birsen'in kaydettiği üç sayılık basket sonrasında sporcumuza ve ailesine yönelik ağır hakaretlerle kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

Bir spor kulübünün başkanlık makamı, tribünlerde bu tarz holiganca davranışları kaldırabilecek bir makam değildir.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nu bu utanç verici davranışları incelemeye ve gerekli disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sahadaki her sonuca saygı duyar ancak sporcularına ve çalışanlarına yönelik hiçbir hakarete sessiz kalmaz. Sürecin takipçisi olacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.