Galatasaray, istatistiklerde zirvede!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray, son haftalardaki müthiş performansıyla dikkat çekerken inanılmaz performans rakamlara da yansıdı.
Süper Lig'de 11 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 25.3 xG ile gol beklentisi ile de en yüksek takım oldu. Galatasaray ayrıca 395 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERDİ
Sarı-kırmızılılar, ligde 11 hafta sonunda 45 kez ile en fazla büyük fırsat yaratan takım olurken, 8 golle de duran toptan en çok fileleri havalandıran takım konumunda yer alıyor.
Galatasaray, ayrıca maç başına 7.5 ortalama ile en fazla isabetli şut çeken takım olmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri son haftalardaki performansıyla ligde müthiş bir ivme kazanıp üst üste 5. şampiyonluk için iddiasını iyice ortaya koyarken bu yolda ezeli rakiplerine de gözdağı verdi.
Süper Lig'de 11 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 25.3 xG ile gol beklentisi ile de en yüksek takım oldu. Galatasaray ayrıca 395 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERDİ
Sarı-kırmızılılar, ligde 11 hafta sonunda 45 kez ile en fazla büyük fırsat yaratan takım olurken, 8 golle de duran toptan en çok fileleri havalandıran takım konumunda yer alıyor.
Galatasaray, ayrıca maç başına 7.5 ortalama ile en fazla isabetli şut çeken takım olmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri son haftalardaki performansıyla ligde müthiş bir ivme kazanıp üst üste 5. şampiyonluk için iddiasını iyice ortaya koyarken bu yolda ezeli rakiplerine de gözdağı verdi.