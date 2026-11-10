Galatasaray, istatistiklerde zirvede!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, istatistikleriyle de dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Kasım 2026 10:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, istatistiklerde zirvede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray, son haftalardaki müthiş performansıyla dikkat çekerken inanılmaz performans rakamlara da yansıdı.

Süper Lig'de 11 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, 25.3 xG ile gol beklentisi ile de en yüksek takım oldu. Galatasaray ayrıca 395 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERDİ

Sarı-kırmızılılar, ligde 11 hafta sonunda 45 kez ile en fazla büyük fırsat yaratan takım olurken, 8 golle de duran toptan en çok fileleri havalandıran takım konumunda yer alıyor.

Galatasaray, ayrıca maç başına 7.5 ortalama ile en fazla isabetli şut çeken takım olmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri son haftalardaki performansıyla ligde müthiş bir ivme kazanıp üst üste 5. şampiyonluk için iddiasını iyice ortaya koyarken bu yolda ezeli rakiplerine de gözdağı verdi.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.