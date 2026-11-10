Fenerbahçe'de Boskovic sesleri

Voleybolda transfer dönemi, futboldan farklı, gelecek sezonun kadrosu şimdiden kuruluyor.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da transferin gözde takımı. Özellikle Sarı Meleklerin Golden Trio (Altın Üçlü) olarak bilinen yıldızları Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
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Vargas'ın da VakıfBank'a gideceği, buna karşın da Fenerbahçe'nin pasör çaprazına Tijana Boskovic'i alacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. VakıfBank'ın Vargas'ın yanı sıra İlkin Aydın ve Alexia Carutasu'yla da ilgilendiği bilgisi var.
Fenerbahçeli taraftarlar, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas'ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Yönetim de gerekli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
"GEREKEN YAPILIYOR"
Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aydın Acun, gündemi sarsan transfer söylentileri ile ilgili taraftarın yüreğine su serpti. Acun, takımın omurgasını korumak ve üç önemli oyuncuyu da takımda tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını, endişeye yer olmadığını dile getirdi.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da transferin gözde takımı. Özellikle Sarı Meleklerin Golden Trio (Altın Üçlü) olarak bilinen yıldızları Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
"Arina ve Ana, Milano ile prensipte anlaştı" söylentisi var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÖNETİM DEVREDE
Vargas'ın da VakıfBank'a gideceği, buna karşın da Fenerbahçe'nin pasör çaprazına Tijana Boskovic'i alacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. VakıfBank'ın Vargas'ın yanı sıra İlkin Aydın ve Alexia Carutasu'yla da ilgilendiği bilgisi var.
Fenerbahçeli taraftarlar, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas'ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Yönetim de gerekli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
"GEREKEN YAPILIYOR"
Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aydın Acun, gündemi sarsan transfer söylentileri ile ilgili taraftarın yüreğine su serpti. Acun, takımın omurgasını korumak ve üç önemli oyuncuyu da takımda tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını, endişeye yer olmadığını dile getirdi.
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