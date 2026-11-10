Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe yeniden doğdu!

Fenerbahçe'de önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez geriye düşülmesine rağmen kazanılan Liverpool maçı ardından da önceki gün Çorum FK deplasmanında alınan 5 gollü galibiyet camiayı adeta tekrar ayağa kaldırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu çıkışta ise yeni teknik direktör Emre Belözoğlu başrolü oynadı. Sarı-lacivertli takımda hem futbolcu, hem de hoca olarak elde ettiği başarılar ve kariyer Belözoğlu'nun kısa zamanda yarattığı büyük etkide en önemli detaydı.
İLETİŞİM KURABİLİYOR
Yerli oyuncuların hepsini yakından tanıyan, yabancılarla da İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce bildiği için bire bir iletişim kurabilen sarı-lacivertli takımın teknik patronu sadece üç idmanda nasıl bir oyun istediğini, sahada da hangi sistemle yer alacaklarını bütün öğrencilerine en iyi şekilde ezberletti.
Emre Belözoğlu'nun bu büyük etkisini sarı-lacivertli futbolcular da maç sonunda yaptığı açıklamalarla gözler önüne serdi.
AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Guendouzi yeni hoca etkisi için "Şu kesin; bana göre Emre hoca nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl bir oyun planı ortaya koymamız gerektiğini iyi biliyor" ifadesini kullanırken, Oppong da "Emre hoca güçlü bir oyun planından bize bahsetti. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi" diye konuştu.
Taraftar da mutlu Öte yandan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyunculara desteğini hiçbir maçta azaltmayan taraftarlar da yakalanan çıkışla moral buldu.
İsmail Kartal döneminde alınan sonuçlarla her mücadelede 'istifa' tezahüratları yükselirken, sarı-lacivertli futbolseverler Liverpool maçını tribünden izleyen Belözoğlu'na ilk dakikadan itibaren destek verdi.
İLETİŞİM KURABİLİYOR
Yerli oyuncuların hepsini yakından tanıyan, yabancılarla da İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce bildiği için bire bir iletişim kurabilen sarı-lacivertli takımın teknik patronu sadece üç idmanda nasıl bir oyun istediğini, sahada da hangi sistemle yer alacaklarını bütün öğrencilerine en iyi şekilde ezberletti.
Emre Belözoğlu'nun bu büyük etkisini sarı-lacivertli futbolcular da maç sonunda yaptığı açıklamalarla gözler önüne serdi.
AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
Guendouzi yeni hoca etkisi için "Şu kesin; bana göre Emre hoca nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl bir oyun planı ortaya koymamız gerektiğini iyi biliyor" ifadesini kullanırken, Oppong da "Emre hoca güçlü bir oyun planından bize bahsetti. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi" diye konuştu.
Taraftar da mutlu Öte yandan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyunculara desteğini hiçbir maçta azaltmayan taraftarlar da yakalanan çıkışla moral buldu.
İsmail Kartal döneminde alınan sonuçlarla her mücadelede 'istifa' tezahüratları yükselirken, sarı-lacivertli futbolseverler Liverpool maçını tribünden izleyen Belözoğlu'na ilk dakikadan itibaren destek verdi.