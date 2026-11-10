Beşiktaş'ta Salih Özcan farkı!

Borussia Dortmund ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a transfer olan Salih Özcan, siyah-beyazlı formayla kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansı ve mücadeleci kimliğiyle teknik heyetin güvenini kazanırken orta sahadaki görevini başarıyla yerine getirdi.
ITALIANO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücret kazanan Salih Özcan, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en çok tercih ettiği isimler arasında yer aldı.
Siyah-beyazlılarda 21 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, toplam 1660 dakika sahada kaldı. Takımda en fazla süre alan isim olan kaleci Alexander Nübel'in 1890 dakikalık performansının ardından ikinci sıraya yerleşti.
Özellikle Orkun Kökçü ve Junior Olaitan gibi hücum yönü güçlü orta saha oyuncularının önünü açan Salih, savunma güvenliğini sağlayarak takım arkadaşlarına önemli bir alan kazandırdı.
Tecrübeli oyuncunun takım içindeki rolü, "Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm" anlayışıyla özetlendi.
HERKES SALİH ÖZCAN'DAN MEMNUN
Beşiktaş'ta yeniden çıkış yakalayan Salih Özcan, savaşçı kimliği ve istikrarlı oyunuyla taraftarın da beğenisini kazandı. Skor katkısı bakımından 1 asistte kalan 28 yaşındaki futbolcu; rakip atakları karşılama, pres gücü ve geriden oyun kurma özellikleriyle takımına katkı sağladı.
Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performans, milli takım kapısını da yeniden açtı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'dan davet alan Salih, Beşiktaş'taki istikrarlı görüntüsünü milli takım seviyesine de taşıma fırsatı yakaladı.
Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan deneyimli orta saha, ortaya koyduğu performansla hem yönetimin hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentilerini karşılamayı başardı.
OLAITAN'IN SÜRESİ TARTIŞMA KONUSU
Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın aldığı süre ise dikkat çeken bir başka konu oldu. Topla buluştuğunda taraftarı heyecanlandıran Beninli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından genellikle hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
Rotasyon anlayışıyla öne çıkan İtalyan teknik adam, Olaitan'ı kontrollü kullanmayı tercih ediyor. Taraftarlar ise performansıyla beğeni toplayan genç oyuncuyu ilk 11'de daha fazla görmek istiyor. Olaitan'ın ilerleyen haftalarda nasıl bir rol üstleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.
ITALIANO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücret kazanan Salih Özcan, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en çok tercih ettiği isimler arasında yer aldı.
Siyah-beyazlılarda 21 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, toplam 1660 dakika sahada kaldı. Takımda en fazla süre alan isim olan kaleci Alexander Nübel'in 1890 dakikalık performansının ardından ikinci sıraya yerleşti.
Özellikle Orkun Kökçü ve Junior Olaitan gibi hücum yönü güçlü orta saha oyuncularının önünü açan Salih, savunma güvenliğini sağlayarak takım arkadaşlarına önemli bir alan kazandırdı.
Tecrübeli oyuncunun takım içindeki rolü, "Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm" anlayışıyla özetlendi.
HERKES SALİH ÖZCAN'DAN MEMNUN
Beşiktaş'ta yeniden çıkış yakalayan Salih Özcan, savaşçı kimliği ve istikrarlı oyunuyla taraftarın da beğenisini kazandı. Skor katkısı bakımından 1 asistte kalan 28 yaşındaki futbolcu; rakip atakları karşılama, pres gücü ve geriden oyun kurma özellikleriyle takımına katkı sağladı.
Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performans, milli takım kapısını da yeniden açtı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'dan davet alan Salih, Beşiktaş'taki istikrarlı görüntüsünü milli takım seviyesine de taşıma fırsatı yakaladı.
Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan deneyimli orta saha, ortaya koyduğu performansla hem yönetimin hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentilerini karşılamayı başardı.
OLAITAN'IN SÜRESİ TARTIŞMA KONUSU
Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın aldığı süre ise dikkat çeken bir başka konu oldu. Topla buluştuğunda taraftarı heyecanlandıran Beninli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından genellikle hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
Rotasyon anlayışıyla öne çıkan İtalyan teknik adam, Olaitan'ı kontrollü kullanmayı tercih ediyor. Taraftarlar ise performansıyla beğeni toplayan genç oyuncuyu ilk 11'de daha fazla görmek istiyor. Olaitan'ın ilerleyen haftalarda nasıl bir rol üstleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.