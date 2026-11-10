Son 10 yılın en iyi Beşiktaş'ı!

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli araya Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle giren siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 22 puanla son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.
Özellikle iç sahada ortaya koyduğu performansla öne çıkan Kartal, taraftarı önünde rakiplerine geçit vermiyor. Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında da ön elemeler dahil evinde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlubiyet yaşamadı.
GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK ATTI
Siyah-beyazlıların ligdeki performansı, geçen sezonun aynı dönemiyle karşılaştırıldığında da önemli bir gelişim gösteriyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 17 puan toplayabilen Beşiktaş, bu sezon aynı süreçte 22 puana ulaştı.
Böylece puanını 5 artıran Kartal, topladığı puan ve averajıyla son 10 sezonun en başarılı lig başlangıcını gerçekleştirdi. Deplasmanlarda zaman zaman istediği sonuçları alamamasına rağmen Beşiktaş, iç sahadaki güçlü performansıyla zirve yarışından kopmadı.
AVRUPA'DA DA YARIŞIN İÇİNDE
Beşiktaş'ın gelişimi yalnızca Süper Lig'le sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan topladı.
Avrupa'da da iddiasını sürdüren Beşiktaş, son olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme başarısı göstermişti.
HEDEF ZİRVEYLE FARKI AZALTMAK
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre çıkacak olan Beşiktaş'ı önce Konyaspor deplasmanı, ardından Galatasaray derbisi bekliyor.
Siyah-beyazlılar, bu iki kritik karşılaşmadan alacağı sonuçlarla zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı ve sezonun geri kalan bölümüne daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta yakalanan çıkışın devam edip etmeyeceği, milli ara sonrasındaki maçlarda netlik kazanacak.
Özellikle iç sahada ortaya koyduğu performansla öne çıkan Kartal, taraftarı önünde rakiplerine geçit vermiyor. Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanan Beşiktaş, Avrupa kupalarında da ön elemeler dahil evinde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek mağlubiyet yaşamadı.
GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK ATTI
Siyah-beyazlıların ligdeki performansı, geçen sezonun aynı dönemiyle karşılaştırıldığında da önemli bir gelişim gösteriyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 17 puan toplayabilen Beşiktaş, bu sezon aynı süreçte 22 puana ulaştı.
Böylece puanını 5 artıran Kartal, topladığı puan ve averajıyla son 10 sezonun en başarılı lig başlangıcını gerçekleştirdi. Deplasmanlarda zaman zaman istediği sonuçları alamamasına rağmen Beşiktaş, iç sahadaki güçlü performansıyla zirve yarışından kopmadı.
AVRUPA'DA DA YARIŞIN İÇİNDE
Beşiktaş'ın gelişimi yalnızca Süper Lig'le sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında eleme aşamasını geçemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan topladı.
Avrupa'da da iddiasını sürdüren Beşiktaş, son olarak 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme başarısı göstermişti.
HEDEF ZİRVEYLE FARKI AZALTMAK
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre çıkacak olan Beşiktaş'ı önce Konyaspor deplasmanı, ardından Galatasaray derbisi bekliyor.
Siyah-beyazlılar, bu iki kritik karşılaşmadan alacağı sonuçlarla zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı ve sezonun geri kalan bölümüne daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta yakalanan çıkışın devam edip etmeyeceği, milli ara sonrasındaki maçlarda netlik kazanacak.