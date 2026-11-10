Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray, en yakın rakibi Trabzonspor'dan 3 puan önde liderliğini sürdürürken bunda Barış Alper'in payı büyük... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli oyuncu gerçek bir joker gibiydi. Her iki kanatta, forvette ve sağ bekte takımın başarısına katkı yaptı. Galatasaray, liderlik maçında Amed'i mağlup ederek milli araya en yakın rakibi Trabzonspor'un 3 puan önünde zirvede girdi. Bu karşılaşmada Osimhen'in yokluğunda Barış Alper forvet olarak görev yaptı. İlerleyen dakikalarda ise Deniz Gül'ün oyuna alınmasıyla kanada çekildi. Sarı-kırmızılı takımın jokeri Barış Alper Yılmaz bu sezon ligde skora 2 gol, 1 asistlik kartı verdi ama, hangi bölgede sıkıntı varsa orada oynadı, teknik direktör Okan Buruk'un elini de güçlendirdi.
YENİDEN SANTRFOR
Taraftar çok sevdiği, fizik gücü çok yüksek olan oyuncu için sosyal medyada, "Yakında kalede de görev alır" paylaşımları yaptı. Yoğun maç trafiğinde üzerine fazla yük bindiği için bazen acımasızca eleştirilen Barış Alper, "Ben sadece hocamın eleştirilerini dikkate alırım, onun verdiği görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Diğer sataşmalara cevap vermem" diye konuşuyor.
Osimhem'in sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacağı düşünülürse Barış Alper'in forvet oynayacağı daha çok maç olacak.
YENİDEN SANTRFOR
Taraftar çok sevdiği, fizik gücü çok yüksek olan oyuncu için sosyal medyada, "Yakında kalede de görev alır" paylaşımları yaptı. Yoğun maç trafiğinde üzerine fazla yük bindiği için bazen acımasızca eleştirilen Barış Alper, "Ben sadece hocamın eleştirilerini dikkate alırım, onun verdiği görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Diğer sataşmalara cevap vermem" diye konuşuyor.
Osimhem'in sakatlığı nedeniyle bir süre olmayacağı düşünülürse Barış Alper'in forvet oynayacağı daha çok maç olacak.