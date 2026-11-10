Wilfried Singo: "Milli arada hazır olurum"

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, milli aradan sonra tam olarak hazır olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 09:40
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo: 'Milli arada hazır olurum'
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Galatasaray'da eylül ayında sakatlık yaşayan Wilfried Singo, yavaş yavaş süre bulmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özel antrenmanlar ile kondisyon eksiğini kapatan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, "Milli ara gerçek anlamda bana yarayacak. Formumu yükselterek ilk 11'e girmek için çok çalışıyorum. Yoğun maç trafiğinde takıma katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

Singo 3 Eylül'de idmanda sağ üst arka adalesinden sakatlanmıştı.

25 yaşındaki Fildişili savunma oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 6 maçta forma şansı buldu.  



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