Emre Belözoğlu: "Sezon şimdi başlıyor!"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda konuk olduğu Çorum FK'yi farklı mağlup eden Fenerbahçe verilen milli araya moralli girdi. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, oyunculara 4 gün izin verirken ayrıca bir mesaj da verdi.

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calendar 10 Kasım 2026 09:58
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'Sezon şimdi başlıyor!'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti ve milli araya moralli girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 46 yaşındaki çalıştırıcı, Çorum deplasmanı dönüşünde futbolcularına konuşma yaptı. Belözoğlu, ilk olarak, "4 gün izinlisiniz" diyerek müjdeyi verdi.

"BİR DAHA BÖYLE ZAMANIMIZ OLMAYACAK"

Bu sözler takım içinde büyük sevinç yarattı. Başarılı teknik adamın, konuşmasının devamında, "Gidip iyice dinlenin, ailenizle bol bol vakit geçirin. Bir daha böyle bir zamanımız olmayacak." ifadelerini sarf etti.

"SEZON YENİ BAŞLIYOR"

Oyunculara sezonun yeni başladığını söyleyen Emre Belözoğlu şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bizim için sezon şimdi başlıyor. Hep birlikte yepyeni bir yapı inşa edip, Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için de çok çalışacağız." 



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