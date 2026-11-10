Fenerbahçe'nin can suyu İrfan Can Kahveci

Marco Asensio'nun yokluğunda 10 numarada takımı sırtlayan Kahveci kariyer sezonunun tekrarını yaşıyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
2023-24'te sağ kanatta ilk 10 maçta 5 gol 3 asist kaydeden İrfan Can Kahveci , bu sezon da 10 karşılaşmada 5 gol 3 asist üretti.
31 yaşındaki kadife solak, Trabzonsporlu Ernest Muçi'nin (3 gol / 6 asist) ardından Süper Lig'in en skorer 2. orta sahası.
Sarı-Lacivertliler'de 10 numara pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin gösterdiği performans yüzleri güldürdü.
2023- 24 sezonunda İsmail Kartal döneminde kariyerinin en iyi günlerini geçiren Kahveci, yine deneyimli teknik adam ile harika bir sezon başlangıcı yaptı, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle de çıkışını sürdürdü. 2023-24 sezonunda 46 resmi karşılaşmada 18 gol 12 asist yaparak kariyer rekoru kıran İrfan, o sezonun esintisini yaşattı.
Söz konusu dönemde ilk 10 maçta 5 gol 3 asist yapan İrfan, bu sezon da aynı istatistiği tekrarladı.
F.BAHÇE'DE EN VERİMLİ İSİM
Fenerbahçe'de açık ara en skorer orta saha olmayı başaran İrfan, skor katkısı bakımında Oğuz, Vedat ve Greenwood'la birlikte takımı sırtlıyor. Süper Lig'de ise en çok skor üreten ikinci orta saha oyuncusu konumunda.
Birinci sırada 3 gol 6 asistle Trabzonspor'dan Ernest Muçi yer alıyor. Süper Lig'de 11 maçlık bölümde gol+asist tablosunda en fazla katkı veren isimler arasında ise İrfan Can Kahveci 8. sırada yer alıyor. Orban, Salah, Osimhen gibi forvetlere genel skor tablosunda nispeten daha kısıtlı süreler bularak meydan okuyor
78 DAKİKADA BİR SKORA KATKI
Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan ve 631 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, her 126 dakikada bir ağları salladı. Yani her 2 maçtan birinde mutlaka gol attı. 78 dakikada bir ise skor üretmeyi başardı.
2025- 26 sezonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen İrfan 28 karşılaşmada 2 gol 3 asistle oynamıştı. 2024- 25'te ise 3 gol 4 asist kaydetti. İrfan Can Kahveci son 2 sezonda attığı gol sayısını 10 maçta yakalamış oldu. 4 yıldır sağ kanatta oynayan deneyimli futbolcu, on numara pozisyonunda Marco Asensio'nun ismini unutturdu.
Fenerbahçe'nin can suyu İrfan Can Kahveci
Marco Asensio'nun yokluğunda 10 numara pozisyonunda görev alan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Marco Asensio'nun yokluğunda 10 numarada takımı sırtlayan Kahveci kariyer sezonunun tekrarını yaşıyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
2023-24'te sağ kanatta ilk 10 maçta 5 gol 3 asist kaydeden İrfan Can Kahveci , bu sezon da 10 karşılaşmada 5 gol 3 asist üretti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Golden Boy ödülü sahibini buldu: Pau Cubarsi
-
9
Manchester United'da Amad Diallo'nun gol hasreti
-
8
Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na gitmiyor
-
7
FIFA, yılın 11'i açıklandı!
-
6
Bayern Münih'in listesine sürpriz kaleci: Loris Karius!
-
5
Galatasaray'da ocakta ayrılık ihtimali: Leroy Sane
-
4
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
-
3
Kompany'nin yaşadıkları: Futbolun görünmeyen yüzü
-
2
Osimhen ve Leao'dan Galatasaray'a kötü haber
-
1
Alexis Mac Allister: "Fenerbahçe'ye böyle kaybettik"
- 09:07 Fenerbahçe'nin can suyu İrfan Can Kahveci
- 09:04 Barış Alper Yılmaz: "Daha yeni başlıyoruz"
- 08:58 Fenerbahçe'de Boskovic sesleri
- 08:53 Galatasaray'da Batrakov'a zam yolda!
- 08:42 Beşiktaş'ın durdurulamaz hücum üçlüsü!
- 08:41 Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler
- 08:25 Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe yeniden doğdu!
- 08:20 Galatasaray için Devler Ligi iddiası
- 08:02 Okan Buruk'a mesaj: "Formül elinde"
- 07:49 Galatasaray'ın çözülemeyen sorunu! RAMS Park'ta yanlış ne?
- 00:00 Son 10 Kasım'a kadar özlemle...
- 23:48 Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası sert tepki: "Sessiz kalmayacağız!"
- 23:33 A Milli Takım'da Sergen Yalçın siftah yaptı
- 22:32 Galatasaray'da ocakta ayrılık ihtimali: Leroy Sane
- 22:25 Lyon'da Carlos Vicens dönemi başladı
- 22:03 Bayern Münih'in listesine sürpriz kaleci: Loris Karius!
- 21:48 Manchester United'da Amad Diallo'nun gol hasreti
- 21:05 Beşiktaş, Karşıyaka'ya tek sayı fark ile mağlup
- 20:03 Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı
- 19:25 Golden Boy ödülü sahibini buldu: Pau Cubarsi
- 19:15 FIFA, yılın 11'i açıklandı!
- 18:40 VakıfBank'ta Eylül Yatgın ameliyat oldu
- 18:12 FIFA'da Wenger sürprizi! Infantino'ya rakip olabilir
- 17:55 Jose Mourinho, LaLiga'da ayın teknik direktörü!
- 17:40 Chelsea'de bilgi sızıntısı! Çalışanlara uyarı
- 17:27 Alisson Becker'den Liverpool'a mesaj: "Kalmak istiyorum"
- 16:26 Osimhen ve Leao'dan Galatasaray'a kötü haber
- 16:22 Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na gitmiyor
- 16:02 Real Oviedo'da Raul Gonzalez dönemi
- 15:56 Fransa'da Kalulu yerine Kumbedi
- 15:52 Beşiktaş'tan Anguissa hamlesi!
- 15:40 Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması
- 15:40 Şenol Güneş: "TFF bana teklif yapmadı"
- 15:17 Alexis Mac Allister: "Fenerbahçe'ye böyle kaybettik"
- 15:15 Kenan Yıldız: "Dönüyorum"
- 15:00 Bologna'da Palladino etkisi
- 14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- 14:37 Chelsea, Alonso ile aradığını bulamadı
- 14:29 Fenerbahçe'den Francesco Totti açıklaması!
- 14:25 1907 Fenerbahçe Derneği'nden geleneksel Anıtkabir ziyareti
- 14:09 Trabzonspor'da oyunculara prim müjdesi
- 13:57 Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceği için açıklama
- 13:46 Kevin Kuranyi'den Batrakov'a övgü dolu sözler
- 13:42 Demir Ege Tıknaz, Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı
- 13:28 Beşiktaş'ta Trossard yerini buldu!
- 13:21 Yusuf Demir, 5 yıl sonra geri döndü!
- 13:19 Sane'nin eşinden olay DM iddiası! "Kulübü ayağa kaldırabilirdim"
- 13:09 Arda Turan: "Mutsuzum, konuşacağım"
- 12:57 Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı başlıyor!
- 12:51 Patrick Dorgu: "Herkes kendini sorgulasın!"
- 12:45 Fenerbahçe'ye açık mektup: "Vargas ve Arina'yı göndermeyin!"
- 12:36 Gary Neville: "Manchester United'da ciddi sorunlar var"
- 12:13 Vlahovic, Italiano ile yeniden kendini buldu!
- 12:13 Hull City'de Belloumi için hedef Brighton maçı
- 12:07 Türk Telekom, Romanya deplasmanında galibiyet peşinde
- 12:04 Gift Orban'ın opsiyonu devreye girdi!
- 12:01 Kevin Porter Jr.'a NBA'den dört talip
- 11:58 Thunder'dan sakatlıkların ardından Nique Clifford hamlesi
- 11:58 Warriors'ta Will Richard'ın başparmağındaki bağ yırtıldı
- 11:57 Jalen Duren'ın dönüşü en az iki hafta daha ertelendi