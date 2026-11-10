Fenerbahçe'nin can suyu İrfan Can Kahveci

Marco Asensio'nun yokluğunda 10 numarada takımı sırtlayan Kahveci kariyer sezonunun tekrarını yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2023-24'te sağ kanatta ilk 10 maçta 5 gol 3 asist kaydeden İrfan Can Kahveci , bu sezon da 10 karşılaşmada 5 gol 3 asist üretti.



31 yaşındaki kadife solak, Trabzonsporlu Ernest Muçi'nin (3 gol / 6 asist) ardından Süper Lig'in en skorer 2. orta sahası.

Sarı-Lacivertliler'de 10 numara pozisyonda İrfan Can Kahveci'nin gösterdiği performans yüzleri güldürdü.







2023- 24 sezonunda İsmail Kartal döneminde kariyerinin en iyi günlerini geçiren Kahveci, yine deneyimli teknik adam ile harika bir sezon başlangıcı yaptı, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle de çıkışını sürdürdü. 2023-24 sezonunda 46 resmi karşılaşmada 18 gol 12 asist yaparak kariyer rekoru kıran İrfan, o sezonun esintisini yaşattı.



Söz konusu dönemde ilk 10 maçta 5 gol 3 asist yapan İrfan, bu sezon da aynı istatistiği tekrarladı.



F.BAHÇE'DE EN VERİMLİ İSİM



Fenerbahçe'de açık ara en skorer orta saha olmayı başaran İrfan, skor katkısı bakımında Oğuz, Vedat ve Greenwood'la birlikte takımı sırtlıyor. Süper Lig'de ise en çok skor üreten ikinci orta saha oyuncusu konumunda.



Birinci sırada 3 gol 6 asistle Trabzonspor'dan Ernest Muçi yer alıyor. Süper Lig'de 11 maçlık bölümde gol+asist tablosunda en fazla katkı veren isimler arasında ise İrfan Can Kahveci 8. sırada yer alıyor. Orban, Salah, Osimhen gibi forvetlere genel skor tablosunda nispeten daha kısıtlı süreler bularak meydan okuyor



78 DAKİKADA BİR SKORA KATKI



Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan ve 631 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, her 126 dakikada bir ağları salladı. Yani her 2 maçtan birinde mutlaka gol attı. 78 dakikada bir ise skor üretmeyi başardı.



2025- 26 sezonunda Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen İrfan 28 karşılaşmada 2 gol 3 asistle oynamıştı. 2024- 25'te ise 3 gol 4 asist kaydetti. İrfan Can Kahveci son 2 sezonda attığı gol sayısını 10 maçta yakalamış oldu. 4 yıldır sağ kanatta oynayan deneyimli futbolcu, on numara pozisyonunda Marco Asensio'nun ismini unutturdu.









