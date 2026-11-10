Emre Belözoğlu: "Yerliler olmadan olmaz!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Yerli oyuncuların katkısı olmadan şampiyonluk yürüyüşünü yapamayız" dedi… Sonrasında yerli oyuncular Çorum FK maçındaki futbollarıyla göz doldurdu.

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calendar 10 Kasım 2026 10:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu: 'Yerliler olmadan olmaz!'
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Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ilk resmi maçındaki dokunuşu göz kamaştırıcıydı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Belözoğlu'nun Çorum FK maçı öncesi, "Yerli oyuncuların katkısı olmadan başaramayız, şampiyonluk yürüyüşünü yapamayız" şeklinde konuştuğu ve bunu yıldız oyuncularla da paylaştığı iddia edildi.

YERLİLERİN PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKTİ

Bu sözlerin üzerine Çorum FK maçında yerli oyuncuların performansı dikkat çekiciydi. Maça ilk 11'de başlayan oyunculardan İrfan Can Kahveci 2 golle dikkatleri çekti.

Oğuz Aydın, 1 gol ve 1 asistle yine maça damga vuran isimlerden oldu. Levent Mercan ise Mason Greenwood'un attığı ikinci golde asisti yapan isimdi. İsmail Yüksek, 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı. Futboluyla taraftarları mest etti. Oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu asist yaptı.

Mert Müldür ve Mert Hakan Yandaş ise diri halleriyle her an göreve hazır olduklarını gösterdiler. Fenerbahçe'de yerli oyuncuların yüksek formu, taraftarları mutlu ediyor. 



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