Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün yerine Trossard formülü!

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, sergilediği çok yönlü performansla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en önemli kozlarından biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği karşısında sağ kanatta görev yapan Belçikalı futbolcu, Dusan Vlahovic'e yaptığı iki, Ernest Poku'ya yaptığı bir asistle 3-0'lık galibiyetin başrolünde yer aldı.
Farklı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, yalnızca skor katkısıyla değil, oyun içerisindeki hareketliliğiyle de dikkat çekti. Sağ kanatta başlamasına rağmen sık sık merkez bölgeye yaklaşan Trossard, orta saha oyuncularına da destek vererek Italiano'nun oyun planında önemli bir rol üstlendi.
ORKUN'UN YOKLUĞUNDA 10 NUMARAYA GEÇECEK
Beşiktaş'ta gözler şimdi Konyaspor deplasmanına çevrildi. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, Italiano'nun orta sahadaki tercihini de gündeme getirdi.
İtalyan teknik adamın, Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan Trossard'ı bu kez 10 numara pozisyonunda değerlendirmesi bekleniyor. Celtic deplasmanında da orta sahada oyun kurucu rolü üstlenen Belçikalı yıldız, bu bölgede görev alabileceğini göstermişti.
ITALIANO'NUN YENİ JOKERİ
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak 10 numara ve sağ kanatta da oynayabilen Trossard, Italiano'nun elini güçlendiriyor. Gençlerbirliği karşısında Vaclav Cerny'nin yerine sağ kanatta görev alan Belçikalı futbolcu, kendisine verilen sorumluluğu başarıyla yerine getirdi.
Italiano'nun sezonun geri kalan bölümünde Trossard'ı farklı pozisyonlarda değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Konyaspor karşılaşmasında 10 numara görevini üstlenmesi halinde yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacak.
Farklı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, yalnızca skor katkısıyla değil, oyun içerisindeki hareketliliğiyle de dikkat çekti. Sağ kanatta başlamasına rağmen sık sık merkez bölgeye yaklaşan Trossard, orta saha oyuncularına da destek vererek Italiano'nun oyun planında önemli bir rol üstlendi.
ORKUN'UN YOKLUĞUNDA 10 NUMARAYA GEÇECEK
Beşiktaş'ta gözler şimdi Konyaspor deplasmanına çevrildi. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, Italiano'nun orta sahadaki tercihini de gündeme getirdi.
İtalyan teknik adamın, Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performansla beğeni kazanan Trossard'ı bu kez 10 numara pozisyonunda değerlendirmesi bekleniyor. Celtic deplasmanında da orta sahada oyun kurucu rolü üstlenen Belçikalı yıldız, bu bölgede görev alabileceğini göstermişti.
ITALIANO'NUN YENİ JOKERİ
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak 10 numara ve sağ kanatta da oynayabilen Trossard, Italiano'nun elini güçlendiriyor. Gençlerbirliği karşısında Vaclav Cerny'nin yerine sağ kanatta görev alan Belçikalı futbolcu, kendisine verilen sorumluluğu başarıyla yerine getirdi.
Italiano'nun sezonun geri kalan bölümünde Trossard'ı farklı pozisyonlarda değerlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Konyaspor karşılaşmasında 10 numara görevini üstlenmesi halinde yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarının merkezinde yer alacak.