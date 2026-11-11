Galatasaray'ın bitmeyen çilesi! Zemin yeniden gündem!

Galatasaraylı Victor Osimhen'in 3 Kasım Salı günü Stuttgart ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında çim zemin nedeniyle sakatlanması, sarı kırmızılıların yıllardır kanayan bir yarasını yeniden gündeme getirdi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE STADYUM İLE İLGİLİ YAŞANANLAR
15 Ocak 2011'den bu yana Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın saha zemini neredeyse hiçbir zaman dünya standartlarında olamadı. Didier Drogba, Wesley Sneijder, Radamel Falcao, Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü ve pahalı yıldızlar, bir türlü mükemmel hale getirilemeyen sahada top koşturdu. Kar ya da yağmurun yoğun şekilde yağdığı günlerde RAMS Park'ın zemininde su veya kar birikti. Geçmişte bu statta öyle maçlar oynandı ki, futbolcular sadece birbirleriyle değil, son derece zorlu zeminle mücadele etmek zorunda kaldılar. İşte onlardan birkaçı:
23 EKİM 2012 / GALATASARAY-CLUJ: 1-1
ELMANDER BOZUK ZEMİNE TAKILINCA SAKATLANDI
Şampiyonlar Ligi maçından önce yağan yağmur nedeniyle sular o kadar çok birikti ki, çekçekle sahanın dışına itilmeye çalışıldı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Elmander, rakibine kayarak hamle yapmak isterken yağmur nedeniyle bozulan zemine takıldı ve sakatlandı. Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk eden Elmander, bu sakatlık nedeniyle 21 gün oynayamadı, 4 tane maç kaçırdı. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim, yaşananlara tepkisini, "Avrupa'da zevk olan yağmurlu sahalar, bizde dert oldu. Avrupa'da her yerde yağmur yağıyor. Bizde ilk kez yağıyor, rezalet bir ortam" sözleriyle dile getirirken, 2. başkan Ali Dürüst, "Yağmurdan sonra suyun toplanma sorunu var. Bugüne kadar drenaja hiç dokunmadık" açıklamasını yaptı.
20 ŞUBAT 2013 / GALATASARAY-SCHALKE: 1-1
İKİ TAKIM DA ŞİKAYETÇİ OLDU FATİH TERİM 'REZALET' DEDİ
Cluj maçından 4 ay sonra oynanan Schalke 04 karşılaşmasında da oyundan çok kötü zemin konuşuldu. Her iki takımın da şikayetçi olduğu zeminle ilgili soruya Fatih Terim tek kelimeyle yanıt verdi: "Rezalet!" Kulüp 2. başkanı Ali Dürüst, konuyla ilgili eleştirilere, "Zemin çalışmasını kışın yapmak zorunda kaldık. Evde bile ekseniz baharda ekersiniz. Biz mecburduk böyle yapmaya. Genelde bu tip tedaviler baharda olur, zemin oturması için dinlenmeye bırakılır. Biz böyle bir dönem geçirmedik" cevabını verdi.
14 ŞUBAT 2021 / GALATASARAY-KASIMPAŞA: 2-1
PENALTI NOKTASINDAKİ ÇAMURU TEMİZLEDİLER
Saatlerce yağan karın erimesi sonucu saha tam anlamıyla çamur deryasına dönüştü. Öyle ki, 88. dakikada penaltı kazanan Galatasaraylı oyuncular, beyaz nokta kaybolduğu için çamurları elleriyle temizlediler. Futbolculardan Ömer Bayram, "Biz böyle oynamaya alışık değiliz. Saha şartları sistemimizi değiştirdi" diyerek isyan ederken, teknik direktör Fatih Terim, "Sahanın kötü olacağını tahmin ettik ama bu kadarını beklemiyorduk" dedi.
8 MART 2021 / GALATASARAY-SİVAS: 2-2
BELHANDA ELEŞTİRİNCE KADRO DIŞI BIRAKILDI
2-2 biten maçtan sonra Fatih Terim, "Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz" dedi. Faslı futbolcu Younes Belhanda, zeminin kötülüğünden yönetimi sorumlu tutarak, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya'nın zemini bile buradan çok daha iyi. Yöneticiler Twitter'da İnstagram'da kendine bakacağına, statla ilgilensin. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanının getirilip bu zeminin düzeltilmesi lazım" dedi. Belhanda bu sözleri nedeniyle Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakıldı.
15 Ocak 2011'den bu yana Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın saha zemini neredeyse hiçbir zaman dünya standartlarında olamadı. Didier Drogba, Wesley Sneijder, Radamel Falcao, Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi dünyaca ünlü ve pahalı yıldızlar, bir türlü mükemmel hale getirilemeyen sahada top koşturdu. Kar ya da yağmurun yoğun şekilde yağdığı günlerde RAMS Park'ın zemininde su veya kar birikti. Geçmişte bu statta öyle maçlar oynandı ki, futbolcular sadece birbirleriyle değil, son derece zorlu zeminle mücadele etmek zorunda kaldılar. İşte onlardan birkaçı:
23 EKİM 2012 / GALATASARAY-CLUJ: 1-1
ELMANDER BOZUK ZEMİNE TAKILINCA SAKATLANDI
Şampiyonlar Ligi maçından önce yağan yağmur nedeniyle sular o kadar çok birikti ki, çekçekle sahanın dışına itilmeye çalışıldı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Elmander, rakibine kayarak hamle yapmak isterken yağmur nedeniyle bozulan zemine takıldı ve sakatlandı. Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk eden Elmander, bu sakatlık nedeniyle 21 gün oynayamadı, 4 tane maç kaçırdı. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim, yaşananlara tepkisini, "Avrupa'da zevk olan yağmurlu sahalar, bizde dert oldu. Avrupa'da her yerde yağmur yağıyor. Bizde ilk kez yağıyor, rezalet bir ortam" sözleriyle dile getirirken, 2. başkan Ali Dürüst, "Yağmurdan sonra suyun toplanma sorunu var. Bugüne kadar drenaja hiç dokunmadık" açıklamasını yaptı.
20 ŞUBAT 2013 / GALATASARAY-SCHALKE: 1-1
İKİ TAKIM DA ŞİKAYETÇİ OLDU FATİH TERİM 'REZALET' DEDİ
Cluj maçından 4 ay sonra oynanan Schalke 04 karşılaşmasında da oyundan çok kötü zemin konuşuldu. Her iki takımın da şikayetçi olduğu zeminle ilgili soruya Fatih Terim tek kelimeyle yanıt verdi: "Rezalet!" Kulüp 2. başkanı Ali Dürüst, konuyla ilgili eleştirilere, "Zemin çalışmasını kışın yapmak zorunda kaldık. Evde bile ekseniz baharda ekersiniz. Biz mecburduk böyle yapmaya. Genelde bu tip tedaviler baharda olur, zemin oturması için dinlenmeye bırakılır. Biz böyle bir dönem geçirmedik" cevabını verdi.
14 ŞUBAT 2021 / GALATASARAY-KASIMPAŞA: 2-1
PENALTI NOKTASINDAKİ ÇAMURU TEMİZLEDİLER
Saatlerce yağan karın erimesi sonucu saha tam anlamıyla çamur deryasına dönüştü. Öyle ki, 88. dakikada penaltı kazanan Galatasaraylı oyuncular, beyaz nokta kaybolduğu için çamurları elleriyle temizlediler. Futbolculardan Ömer Bayram, "Biz böyle oynamaya alışık değiliz. Saha şartları sistemimizi değiştirdi" diyerek isyan ederken, teknik direktör Fatih Terim, "Sahanın kötü olacağını tahmin ettik ama bu kadarını beklemiyorduk" dedi.
8 MART 2021 / GALATASARAY-SİVAS: 2-2
BELHANDA ELEŞTİRİNCE KADRO DIŞI BIRAKILDI
2-2 biten maçtan sonra Fatih Terim, "Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz" dedi. Faslı futbolcu Younes Belhanda, zeminin kötülüğünden yönetimi sorumlu tutarak, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya'nın zemini bile buradan çok daha iyi. Yöneticiler Twitter'da İnstagram'da kendine bakacağına, statla ilgilensin. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanının getirilip bu zeminin düzeltilmesi lazım" dedi. Belhanda bu sözleri nedeniyle Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı bırakıldı.