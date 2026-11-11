Fenerbahçe'de herkes görüşme odasına!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun milli arada temposu yoğun olacak. Genç çalıştırıcı, cuma gününden itibaren hem oyuncularına yeni sistemi ezberletecek hem de tek tek görüşerek geçiş dönemi için takımı hazırlayacak.

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calendar 11 Kasım 2026 08:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de herkes görüşme odasına!
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu geçiş döneminde yaşanabilecek uyum sorununu tamamen ortadan kaldırmak için milli arada da yoğun mesai yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli araya, Trendyol Süper Lig'de Çorum FK deplasmanında aldığı 5-0'lık galibiyetin moraliyle giren sarı-lacivertli takımda ilk olarak genç çalıştırıcı öğrencilerine 4 günlük izin verirken, bu sürede ekibiyle detaylı inceleme yapacağı öğrenildi.

TEK TEK GÖRÜŞÜLECEK

Emre Belözoğlu ve ekibi önce her oyuncunun bugüne kadarki performans verilerini inceleyecek, ardından da bir değerlendirme yapacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu sonrasında ise milli takımlarına gitmeyen isimlerle cuma gününden itibaren tek tek görüşecek.

Milli arada bütün sorunları çözerek sarı-lacivertli oyuncuların sadece sahaya odaklanmasını planlayan Belözoğlu'nun bire bir yapacağı toplantılarda bazı uyarılarda bulunacağı da bildirildi.

46 yaşındaki çalıştırıcı her oyuncudan sahada ne istediğini de detaylı olarak anlatacak.

Öte yandan sarı-lacivertli yönetimin ise Emre Belözoğlu'na hem taraftarın hem de oyuncuların ilk günden itibaren tamamen güvendiğini düşündüğü ve yeni dönemde bunun genç çalıştırıcının elini güçlendireceğini savunduğu ifade edildi.



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