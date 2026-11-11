CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray Kulübü'nde Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
CEVAD PREKAZI ANILDI
Kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Cevad Prekazi anıldı.
Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."
Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece futbol takımına indirgenmesi, çok büyük zarar vermektedir, büyük eksikliktir."
Eşref Hamamcıoğlu: "%62 ile borçlanıyor kulüp. %62 ile borçlanan hiçbir kulüp yaşayamaz. Başkan onu kendi şirketinde yapabilir ama biz ona o yetkiyi vermiyoruz! Başkan dahil 'Benden sonra tufan' diye düşünemez!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Sayın Başkan, 'Transferleri son ana bırakarak 50 milyon Euro kar ettik' dedi. Bunu nasıl ayak üstü uydurdu, ne yaptı, anlamanın imkanı yok!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Başkan, 'ilişkilerimizi askıya aldık' dedi. Sonra gidilip forma hediye edildi. Bu bir siyaset midir, siyasettir.
Ama bu Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, başkanın tercihidir, bunun hesabını da genel kurulda verir.
Ama bunlar Galatasaray'ın 100 yılı geçmiş itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."
CEVAD PREKAZI ANILDI
Kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Cevad Prekazi anıldı.
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Galatasaray Eski Başkanı Alp Yalman: "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi sporcu, sözünün eri, inatçıydı. Daha evvel gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti Prekazi. Her zaman hatırlayacağız, anacağız. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin."
"CEVAD'I UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Mustafa Denizli: "Galatasaray'a adım atalı 43 yıl olmuş. 9 yıl bu şerefli camiada görev yaptım. Çok mutlu günler yaşadık hep beraber. Hüzünlü günlerimiz de oldu. Mutluluğumuz çok daha fazla oldu. 18 yıl bir camiada görev yaptım, bütün gençliğim Altay camiasında geçti. Gençlik ve olgunluk dönemim bu camiada geçti. Camianın bana kattıkları, bana duyduğu güven, Sayın Alp Başkanımızın bir proje olarak beni transfer ettirmesi ayrı bir mutluluktu.
Galatasaray'a futbolcu olarak gelip, teknik heyette görev yapacağımı görüp bana güvendiler. Bu güveni boşa çıkartmadım. Camianın başarılarında pay sahibi olmaya çalıştım. Olduysam bu hayattaki en büyük mutluluklardandır.
Cevad Prekazi'nin transferini Sayın Başkan, beni aradı böyle böyle bir tavsiye var, Cevad geldi dedi, bir maç var oynayacak, takip et dedi. Takip ettik, Cevad'ın transferine karar verdik. Cevad çok renkli bir kişilikti. Çok sık olmasa da 4-5 ayda bir görüşürdük.
Birkaç yıl evvel Belgrad'dan aradığında rahatsız olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Çünkü Cevad ile çok özel anılarım oldu. Çok renkli, çok sevimli ve hatta tüm gençlerin ve çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı büyük başarılarda gerçekten büyük pay sahibi olan bir sporcuydu. Bazen kızdığım olurdu ona, bazen koltuğumun altına aldığım olurdu.
Yeni Zelanda'ya ağabeyimin yanına gidiyorum, orada da tedavi olacağım dedi. Son konuşmamız o olmuştu. Camialara hizmet eden sporcuların, hele hele böyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarıların pay sahibini unutmak mümkün değil.
Gerçekten çok üzüldüğümü paylaşmak istiyorum. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için minnettarım. Ben antrenörlüğe başladığım zaman takımın aşağı yukarısı takım arkadaşımdı. Cevad ile 6-7 yaş vardı aramda. Cevad ile çalıştığım için benim bir şansım olarak değerlendiriyorum. Allah rahmet eylesin. Hepimizin, camianın başı sağ olsun."
Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece futbol takımına indirgenmesi, çok büyük zarar vermektedir, büyük eksikliktir."
Eşref Hamamcıoğlu: "%62 ile borçlanıyor kulüp. %62 ile borçlanan hiçbir kulüp yaşayamaz. Başkan onu kendi şirketinde yapabilir ama biz ona o yetkiyi vermiyoruz! Başkan dahil 'Benden sonra tufan' diye düşünemez!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Sayın Başkan, 'Transferleri son ana bırakarak 50 milyon Euro kar ettik' dedi. Bunu nasıl ayak üstü uydurdu, ne yaptı, anlamanın imkanı yok!"
Eşref Hamamcıoğlu: "Camiamıza hasmane tutumuyla meşhur olan, bundan prim yapan bir TFF başkanı var.
Başkan, 'ilişkilerimizi askıya aldık' dedi. Sonra gidilip forma hediye edildi. Bu bir siyaset midir, siyasettir.
Ama bu Dursun Özbek'in kişisel duruşu mudur, Galatasaray'ın kurumsal duruşu mudur, karar vermek lazım.
Eğer kurumsal duruşuysa ben buna karşıyım. Kişisel duruşuysa, başkanın tercihidir, bunun hesabını da genel kurulda verir.
Ama bunlar Galatasaray'ın 100 yılı geçmiş itibarına, tarihsel değerlerine çok ciddi zarar vermektedir."
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır: "Konuşmama bir beste, şarkı ile başlayayım dedim. Hepiniz bilirsiniz 'Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların etkisiyle yavaş yavaş yok olup gidiyor'; Galatasaray'da da yine bir yaprak dökümü mü başladı acaba? Hep değerler gidiyor, durduramazsınız ama Galatasaray'ın değerleri hiçbir zaman ölmez."