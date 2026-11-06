Fenerbahçe'de Kuyt için son söz Aziz Yıldırım'da!

Fenerbahçe'de herkesin kafasındaki en önemli soru Liverpool galibiyetinde takımın başında olan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu döneminde de sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belözoğlu dönemi önceki gün yapılan idmanla başlarken, Kuyt için son sözün Başkan Aziz Yıldırım'da olduğu öğrenildi.
KUYT AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sarı-lacivertli takımın patronunun yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yapacağı toplantının ardından kararını vereceği bildirildi. Kuyt maçtan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim" cevabını vermişti.
KUYT AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sarı-lacivertli takımın patronunun yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yapacağı toplantının ardından kararını vereceği bildirildi. Kuyt maçtan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim" cevabını vermişti.
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