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Fenerbahçe'de Kuyt için son söz Aziz Yıldırım'da!

Emre Belözoğlu döneminde Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'de görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Hollandalı çalıştırıcı için son kararın, Başkan Aziz Yıldırım ile Belözoğlu arasında yapılacak görüşmenin ardından verilmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 09:03
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'de Kuyt için son söz Aziz Yıldırım'da!
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Fenerbahçe'de herkesin kafasındaki en önemli soru Liverpool galibiyetinde takımın başında olan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt'ın, Emre Belözoğlu döneminde de sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belözoğlu dönemi önceki gün yapılan idmanla başlarken, Kuyt için son sözün Başkan Aziz Yıldırım'da olduğu öğrenildi.

KUYT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sarı-lacivertli takımın patronunun yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yapacağı toplantının ardından kararını vereceği bildirildi. Kuyt maçtan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim" cevabını vermişti.



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