Mallorca'dan Vedat Muriqi için 18 milyon Euro talep!

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca, Kosovalı golcü Vedat Muriqi için bonservis beklentisini belirledi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol ekibi, deneyimli santrfor için 18 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.



Vedat Muriqi'nin 29 Mayıs Cuma günü Mallorca yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Tecrübeli futbolcunun, transfer sürecinin kolaylaşması adına kulübünden bonserviste indirim ve kolaylık isteyecek.



GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!





Öte yandan aynı haberde tecrübeli santrforun Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği ve teklif için teşekkür ettiği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Mallorca forması ile 37 maça çıkan Muriqi, 23 gol 1 asistlik performans sergiledi.



