Galatasaray'dan yakın takip: Kingsley Coman

Galatasaray'ın, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
29 yaşındaki futbolcunun, Al Nassr ile Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluk yaşamasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Avrupa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY DURUMUNU TAKİP EDİYOR
Kariyerini yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde sürdürmek isteyen Coman'ın bu hedefi, Galatasaray cephesinde transfer ihtimalini gündeme getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncunun Süper Lig'e transfer konusunda olumlu yaklaşması halinde girişimlerini hızlandırabileceği ifade ediliyor.
TRANSFERDE KOZ: LEROY SANE
Galatasaray'ın Coman transferinde en dikkat çeken kozlarından birinin Leroy Sane olduğu kaydedildi. İki futbolcu, Bayern Münih döneminde uzun süre birlikte forma giymişti. Coman ile Sané, Alman ekibinde 124 maçta aynı sahayı paylaştı.
FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA 8 GOL
Fransa Milli Takımı'nda 61 kez görev yapan ve 8 gol atan Kingsley Coman'ın, Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
