Zaniolo için transfer açıklaması: "Teklifimize 'evet' dedi"

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun ayrılması bekleniyor. Türkiye'ye dönmek istemeyen İtalyan oyuncunun forma giymek istediği kulüp ortaya çıktı.

calendar 27 Mayıs 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 00:23
Galatasaray'da 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, sonraki 3 sezonda farklı takımlara kiralık olarak gitti.

İtalyan oyuncu sırasıyla Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese forması giydi.

Zaniolo sadece Udinese'de düzenli forma şansı bulabildi. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen deneyimli oyuncu, Türkiye'ye dönmek istemiyor.

Udinese Sportif Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almak istediklerini söyledi.

"OYUNCU BİZE 'EVET' DEDİ"

Di Marzio'ya konuşan Nani, "Onu kesinlikle bonservisiyle satın almak vetakımda tutmak istiyoruz. Zaniolo, bize 'evet' dedi" ifadelerini kullandı.

2028 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Zaniolo, 2025-2026 sezonunda Udinese'de 38 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Sezonun bitmesiyle Zaniolo, Udinese'ye şu sözlerle veda etmişti;

"Yılın başında bana sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalardı, tam da böyle tarif ederdim! Bana kendimi anında evimde hissettiren, futbol oynama arzumu ve her gün sahaya yüzümde bir gülümsemeyle gitme sevincimi geri getiren bir yer buldum! Üstelik sahanın dışında, bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi armağan etti!!! Ne diyebilirim ki, her şey mükemmel ve harikaydı! Şimdi çok daha güçlü bir şekilde geri dönmek için hak edilmiş biraz tatil zamanı, çünkü ulaşılması gereken ve en azından bu yıl için yarım kalmış daha pek çok hedef var!! Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese; iki üç ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan bir daha asla çıkmayacaksınız!"

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
