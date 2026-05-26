Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

calendar 26 Mayıs 2026 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emine Arıcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

1997 doğumlu 1,92'lik orta oyuncu; Küçükyalı Yelken Spor, Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Çan Gençlik Kale Spor Akademi, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve son olarak Göztepe'de oynadı.

Emine Arıcı, 2021-2022 Challenge Kupası'nda en iyi servis atan oyuncu oldu.

 

