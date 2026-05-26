 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Hawks, Rockets ve Blazers'ın Jaylen Brown ilgisi sürüyor

Atlanta Hawks, Houston Rockets ve Portland Trail Blazers'ın, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown için ciddi takas ilgisi taşıdığı bildirildi.

calendar 26 Mayıs 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hawks, Rockets ve Blazers'ın Jaylen Brown ilgisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Atlanta Hawks, Houston Rockets ve Portland Trail Blazers'ın, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown için ciddi takas ilgisi taşıdığı bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Boston Celtics, Brown'ı takasa açarsa üç takım da yıldız oyuncu için devreye girmeye hazır.

Brown'ın Celtics ile yaptığı beş yıllık 304 milyon dolarlık kontratın üç yılı ve 183 milyon dolarlık kısmı devam ediyor. Yıldız oyuncu bu yaz ayrıca iki yıllık yeni uzatma sözleşmesi imzalayabilecek.

Brown, bu sezon All-NBA ikinci takımına seçilmişti. Celtics normal sezonda beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen ilk turda Philadelphia 76ers'a yedi maç sonunda elenmişti.

Jayson Tatum'ın aşil sakatlığı sonrası mart ayına kadar forma giyememesi ve Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ile Luke Kornet gibi isimlerin ayrılığına rağmen Brown takımın Doğu Konferansı'nın üst sıralarında kalmasına yardımcı olmuştu.

Hawks, Rockets ve Blazers'ın ellerindeki draft hakları nedeniyle Celtics'e güçlü paketler sunabilecek konumda olduğu ifade edildi.

Öte yandan Boston'ın adı Giannis Antetokounmpo ile de anılıyor. Bu nedenle Brown'ın olası bir Giannis takasında farklı bir takıma gönderilebileceği ihtimali de gündemde yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.