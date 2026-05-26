Hawks, Rockets ve Blazers'ın Jaylen Brown ilgisi sürüyor

Atlanta Hawks, Houston Rockets ve Portland Trail Blazers'ın, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown için ciddi takas ilgisi taşıdığı bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Boston Celtics, Brown'ı takasa açarsa üç takım da yıldız oyuncu için devreye girmeye hazır.



Brown'ın Celtics ile yaptığı beş yıllık 304 milyon dolarlık kontratın üç yılı ve 183 milyon dolarlık kısmı devam ediyor. Yıldız oyuncu bu yaz ayrıca iki yıllık yeni uzatma sözleşmesi imzalayabilecek.



Brown, bu sezon All-NBA ikinci takımına seçilmişti. Celtics normal sezonda beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen ilk turda Philadelphia 76ers'a yedi maç sonunda elenmişti.



Jayson Tatum'ın aşil sakatlığı sonrası mart ayına kadar forma giyememesi ve Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ile Luke Kornet gibi isimlerin ayrılığına rağmen Brown takımın Doğu Konferansı'nın üst sıralarında kalmasına yardımcı olmuştu.



Hawks, Rockets ve Blazers'ın ellerindeki draft hakları nedeniyle Celtics'e güçlü paketler sunabilecek konumda olduğu ifade edildi.



Öte yandan Boston'ın adı Giannis Antetokounmpo ile de anılıyor. Bu nedenle Brown'ın olası bir Giannis takasında farklı bir takıma gönderilebileceği ihtimali de gündemde yer alıyor.



