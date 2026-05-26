Cavs koçu Atkinson: 'Süpürülsek de başarılı bir sezondu'

Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson, takımın Doğu Konferansı finallerinde New York Knicks karşısında 4-0 süpürülerek elenmesine rağmen sezonu başarılı gördüğünü söyledi.



Atkinson, pazartesi gecesi Cavaliers'ın sahasında aldığı 130-92'lik Game 4 mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Evet, kesinlikle başarılıydı. Zaten görev buydu: bir sonraki adıma geçmek. Takıldığımız bariyeri aşmayı başardık."



Cleveland, üst üste dördüncü kez playofflara kalırken, bu süreçte ilk kez ikinci turu geçmeyi başardı. Cavaliers, konferans yarı finalinde normal sezonun lideri Detroit Pistons'ı Game 7'de eleyerek Doğu Konferansı finallerine yükselmişti.



Franchise'ın konferans finallerindeki son galibiyeti ise 2018 yılında, LeBron James'in 35 sayı attığı ve takımı Boston Celtics karşısında finale taşıdığı Game 7 olmuştu. Cleveland daha sonra üst üste dördüncü NBA Finalleri'nde Golden State Warriors ile karşılaşmış ve seriyi süpürülerek kaybetmişti.



Atkinson açıklamalarının devamında takımın mental anlamda gelişim gösterdiğini vurguladı:



"Ben olaya pozitif bakıyorum. Bir adım attık. Bu işin doğası böyle. Sürekli tırmanmanız gerekiyor. Açık şekilde doğru yönde ilerliyoruz. Eksik kaldık ama bu, bir sonraki seviyeye çıkmak için daha büyük motivasyon yaratıyor. Bu yaz dönemini, gelişimi ve üst seviyeye ulaşmak için yapmamız gereken fedakarlıkları düşünün."



Deneyimli koç ayrıca takımının zorluklarla mücadele biçiminden gurur duyduğunu belirtti:



"Ama bu grupla gurur duyuyorum. Zorluklara karşı nasıl savaştıklarını gördük. İki tane Game 7 kazandık. Mental dayanıklılık açısından önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki hâlâ atılması gereken iki adım daha var. Nihai hedef bu."



Atkinson, Game 3 sonrası yaptığı "analitik olarak ilk üç maçın ikisini kazandık" açıklaması nedeniyle yoğun eleştiri almıştı. Cavaliers, serinin ilk üç maçında toplam 40 sayı fark yemesine rağmen Atkinson takımının performans olarak üstün olduğunu savunmuştu.



Pazartesi gecesi gelen ağır mağlubiyetle birlikte Knicks'in serideki toplam sayı farkı üstünlüğü 77'ye çıktı. Bu rakam, NBA tarihinde konferans finallerindeki en yüksek dördüncü sayı farkı olarak kayıtlara geçti.



