Harden: "Cavaliers, süpürülmüş olsa da Knicks'ten daha iyi takım"

Yıldız oyuncu James Harden, Doğu Konferansı finallerinde 4-0 süpürülmelerine rağmen Cleveland Cavaliers'ın hâlâ New York Knicks'ten daha iyi takım olduğuna inandığını söyledi.

calendar 26 Mayıs 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Cavaliers'ın Game 4'te 130-93 mağlup olarak sezonu kapatmasının ardından konuşan Harden, serinin skora yansıdığı kadar tek taraflı olmadığını savundu.

Yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Evet, seri 4-0 bitti ama şartlar ve içinde bulunduğumuz durum nedeniyle en iyi şansımızı ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum. Açıkçası bizi domine ettiler ama yine de içten içe daha iyi takımın biz olduğuna inanıyorum."

"Serinin sonucuna baktığınızda bu görünmüyor tabii ki, o yüzden cevaplaması zor bir soru."

Cavaliers, seri boyunca Knicks karşısında büyük üstünlük kurmakta zorlandı. Serideki tek yakın mücadele açılış maçında yaşandı. Cleveland, o karşılaşmada son çeyrekte yakaladığı 22 sayılık avantajı koruyamayarak uzatmada kaybetmişti.

Öte yandan Cavaliers cephesinde yalnızca Harden değil, başantrenör Kenny Atkinson da takımının daha iyi basketbol oynadığını savunmuştu. Atkinson, Game 4 öncesinde yaptığı açıklamada Cleveland'ın seride "analitik olarak önde" olduğunu söylemişti.

Şimdi Cavaliers organizasyonunu kritik bir yaz dönemi beklerken, Harden ve takımın gelecek sezon geri dönüp Knicks'e karşı rövanş alıp alamayacağı merak konusu oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
